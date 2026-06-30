Στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα ξένης καταγωγής, ο οποίος είχε μετατρέψει υπαίθριες «καβάτζες» του νησιού σε αποθήκες ναρκωτικών, προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου. Η σύλληψη επετεύχθη στο πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένης, στοχευμένης επιχείρησης για την πάταξη των δικτύων διακίνησης ουσιών στο «νησί των ανέμων».

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., ο 31χρονος χρησιμοποιούσε την τακτική της απόκρυψης των δόσεων σε εξωτερικούς χώρους («καβάτζες»), ώστε να ελαχιστοποιεί το ρίσκο να εντοπιστεί με μεγάλες ποσότητες επάνω του κατά τη διάρκεια τυχαίων ελέγχων. Μεταξύ άλλων, ναρκωτικά βρέθηκαν ανάμεσα σε βράχους.

Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτι, όχημα και «καβάτζες»

Μετά από συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών στο αυτοκίνητο του δράστη, στην οικία του, αλλά και στα υπαίθρια σημεία απόκρυψης που χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πλούσιο «οπλοστάσιο» ναρκωτικών και μετρητών.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

42 «φιξάκια» κοκαΐνης και της λεγόμενης «ροζ κοκαΐνης» (tusi)

Περίπου 60 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας για τη μεριδοποίηση των δόσεων

Το χρηματικό ποσό των 2.735 ευρώ και 120 δολαρίων ΗΠΑ

2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται για τον εντοπισμό των επαφών και της πελατείας του

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των στοιχείων του 31χρονου, οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν επιπλέον ότι ο άνδρας διέμενε παράνομα στην ελληνική επικράτεια, καθώς στερούνταν των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών (αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών), καθώς και για παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για τα περαιτέρω.