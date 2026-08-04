Ελεύθερος μόνο με χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ και χωρίς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές Αρχές της Σύρου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης καταλυμάτων στη Μύκονο, που καταγγέλθηκε και συνελήφθη για εκβιασμό σε βάρος διευθυντή επιχείρησης προκειμένου να μην κάνει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση.

Ο βασικός ισχυρισμός του κατηγορούμενου, που συνελήφθη με 50.000 ευρώ προσημειωμένα χρήματα, ήταν ότι όχι μόνο δεν ήταν εκβιαστής αλλά το ποσό ήταν συμφωνημένο με τον καταγγέλλοντα καθώς λόγω της λειτουργίας της επιχείρησης κάτω από τα καταλύματά του έχανε διαρκώς πελάτες και δεχόταν κακές κριτικές εξαιτίας των ντεσιμπέλ.

Σύμφωνα μάλιστα με το συνήγορό του, Μιχάλη Μαρκουλάκο, η πραγματικότητα ήταν αντεστραμμένη:

«Το όλο θέμα αφορά αστική διαφορά, που προέκυψε από την παράνομη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στο ισόγειο ιστορικού κτηρίου του 1881, στο οποίο ο εντολέας μας δραστηριοποιείται νόμιμα, μισθώνοντας τουριστικά καταλύματα στο πρώτο και τον δεύτερο όροφο.

Ειδικότερα, το εν λόγω νυχτερινό κέντρο λειτουργεί κατά παράβαση και καθ’ υπέρβαση κάθε διάταξης νόμιμης λειτουργίας στον παραδοσιακό οικισμό της Μυκόνου, σε σημείο όπου επιτρέπεται μόνο η δραστηριοποίηση εστιατορίου.

Η αναπαραγωγή μουσικής έως τις 04:30 π.μ. και η διαρκής ηχορύπανση, σε συνδυασμό με συνεχείς δονήσεις προς τους επάνω ορόφους και ρηγματώσεις στους τοίχους έχουν πλήξει άμεσα και σχεδόν ανεπανόρθωτα την επιχειρηματική δραστηριότητα του εντολέα μας. Χαρακτηριστικά, για το 2026 και μόνον, η απώλεια εισοδημάτων για τον εντολέα μας ανήλθε στο 90%, λόγω ακυρώσεων και αρνητικών κριτικών, που προέκυψαν εξαιτίας της παράνομης λειτουργίας του εν λόγω κέντρου».

Σύμφωνα με το δικηγόρο του 57χρονου το 2025, υπήρξαν νόμιμα συμφωνητικά στα οποία όπως αναφέρεται:

«H αντίδικη πλευρά αναγνώριζε ρητά τη ζημία που προκαλούσε η παράνομη λειτουργία του νυχτερινού κέντρου και δεσμευόταν για καταβολή αποζημίωσης, καθώς το 70% του τζίρου της επιχείρησης του εντολέα μας είχε ήδη χαθεί.

Εφέτος, η ίδια πλευρά ζήτησε αρχικά συμφωνία τετραετούς και στη συνέχεια μονοετούς διάρκειας. Τα σχέδια συμφωνητικών είχαν ήδη ανταλλαγεί, και είχε συμφωνηθεί η σύνταξη νέου εγγράφου αντίστοιχου με το περσινό. Η απαίτηση για καταβολή της αποζημίωσης σε μετρητά (τόσο πέρυσι, όσο και εφέτος) ετέθη αποκλειστικά από την αντίδικη πλευρά».