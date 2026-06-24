Επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, όλων των ειδών, είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης (24/6) στη Μύκονο.

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών έκαναν «απόβαση» στο «νησί των ανέμων» και πέρασαν χειροπέδες σε έξι άτομα, μέλη της σπείρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», «εγκέφαλος» της σπείρας είναι ένα άτομο, αλβανικής καταγωγής, που διατηρεί επιχείρηση μεταφοράς τουριστών με βανάκια.

Έχουν εντοπιστεί περίπου δύο κιλά κοκαΐνης αλλά και ποσότητες κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, χαπιών έκσταση και ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα ναρκωτικά κρυμμένα μέσα στο σπίτι του φερόμενου εγκεφάλου αλλά και σε μία καβάτζα που χρησιμοποιούσε.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι κατ’ οίκον έρευνες ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δυο οδηγοί της επιχείρησης.

Εκτός από τα ναρκωτικά θα κατασχεθούν και τα αυτοκίνητα της επιχείρησης, ενώ αύριο το πρωί τα μέλη της σπείρας θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Σύρου.