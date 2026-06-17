Σε λίγο καιρό θα γινόταν νυφούλα, αλλά έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο σε ένα τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο.

Ο λόγος για την 37χρονη Sara Ceccantini που είχε ταξιδέψει στο νησί των ανέμων για το μπατσελορέτ πάρτι της, λίγες ημέρες πριν παντρευτεί τον αγαπημένο της. Την Δευτέρα 15 Ιουνίου, η Sara έχασε τη ζωή της σε θανατηφόρο τροχαίο, ενώ βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο με την καλύτερη της φίλη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ένα άλλο όχημα πέρασε αιφνίδια στο ρεύμα, όπου κινείτο η 37χρονη με το αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν σφοδρά. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό οδικό άξονα της Μυκόνου και συγκεκριμένα στην Άνω Μεριά.

Ο ημεδαπός οδηγός που το προκάλεσε, χτύπησε το αυτοκίνητο των Ιταλίδων στη δεξιά πλευρά, όπου καθόταν η Sara, με αποτέλεσμα να δεχτεί το πιο ισχυρο χτύπημα. Οι αστυνομικές Αρχές και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος.

Οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Σύρου, και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έδωσαν οι γιατροί, η Sara λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της και άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι φίλοι και οι συγγενείς με το που έμαθαν την είδηση πήγαν στο νησί των ανέμων και αύριο, Πέμπτη 17 Ιουνίου μαζί με τη σορό της Sara αναμένεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ποια ήταν η 37χρονη Sara που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Μύκονο

Η είδηση του θανάτου της Sara Ceccantini βύθισε στο πένθος τον αρραβωνιαστικό της, φίλους και συγγενείς. Η αδικοχαμένη γυναίκα αφήνει πίσω της μια κόρη τριών ετών, η οποία θα μεγαλώσει χωρίς την μητέρα της.

Η 37χρονη εδώ και πολλά χρόνια εργαζόταν στο εργοστάσιο στο Valdarno της Ιταλίας στο εργοστάσιο της Prada. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, η διοίκηση του εργοστασίου αποφάσισε να το κλείσει ως ένδειξη πένθους, καθώς οι συνάδελφοί της έχουν συγκλονιστεί από το τραγικό γεγονός.

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Η ίδια ζούσε με τον 34χρονο σύντροφό της, Luca Bugialli, στο Arezzo. Ο Bugialli είναι γιος ιδιοκτήτη μιας επιτυχημένης επιχείρησης στον δήμο του San Giovanni Valdarno, σύμφωνα με το TG24 Sky.

Ο γάμος τους είχε που είχε προγραμματιστεί για το επόμενο Σάββατο μετατράπηκε σε τραγωδία.

Ο δήμαρχος του Arezzo, Marcello Comanducci, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατό της: «Αυτή η είδηση μας αφήνει άφωνους», δήλωσε. «Η τραγική απώλεια της Sara Ceccantini έχει επηρεάσει βαθύτατα ολόκληρη την κοινότητά μας. Μια νεαρή γυναίκα, της οποίας το νήμα της ζωής κόπηκε τόσο νωρίς, ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ζήσει μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της».

Με πληροφορίες από The Sun και Il Messagero