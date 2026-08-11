Μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στη Μύκονο, με τις αστυνομικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ανδρών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Πετεινάρος. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν από τους δύο συλληφθέντες, την ώρα που κατευθυνόταν προς τη μοτοσικλέτα του, προκειμένου να επιβιβαστεί.

Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε κατοικία στον Άγιο Σώστη, όπου ο συγκεκριμένος άνδρας διέμενε προσωρινά. Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος συνελήφθη επίσης.

Κατά την έρευνα στους χώρους της κατοικίας βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και εξοπλισμός και υλικά που, σύμφωνα με την Αστυνομία, παραπέμπουν σε δραστηριότητα διακίνησης.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν περισσότερα από 500 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «βράχου», κατανεμημένα σε τέσσερις συσκευασίες, καθώς και 4 κιλά και 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε έξι συσκευασίες. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 161,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 33 συσκευασίες, 66,6 γραμμάρια κοκαΐνης σε 59 «φιξάκια» και 78 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης σε 11 συσκευασίες.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας βρέθηκε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και υλικά που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία των ουσιών, όπως σακουλάκια τύπου zip και διάφανη μεμβράνη. Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν το χρηματικό ποσό των 21.800 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών μπήκε και η μοτοσικλέτα που ανήκει στον έναν από τους δύο συλληφθέντες. Σε ειδικά κρυμμένο σημείο πάνω από την μπροστινή ρόδα, το οποίο δεν ήταν άμεσα ορατό, βρέθηκαν επιπλέον ναρκωτικές ουσίες. Πρόκειται για 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 10 συσκευασίες και 3,2 γραμμάρια κοκαΐνης σε τέσσερις συσκευασίες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών Αρχών και με βάση τις τιμές που φέρεται να έχουν οι συγκεκριμένες ουσίες στη Μύκονο, η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκε θα μπορούσε να αποφέρει παράνομο οικονομικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Η έρευνα των Αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η προέλευση των ναρκωτικών και να διαπιστωθεί εάν οι δύο συλληφθέντες αποτελούν μέρος ευρύτερου δικτύου διακίνησης που δραστηριοποιείται στο νησί.