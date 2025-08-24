Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν δύο νεαροί τουρίστες, μέσα σε ιδιωτική πισίνα δωματίου ξενοδοχείου, στον Ορνό Μυκόνου. Ο ένας ανασύρθηκε ζωντανός και τώρα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δεύτερος, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 24 Αυγούστου.

Υπάλληλος καθαριότητας διαπίστωσε ότι έτρεχε νερό από το μπαλκόνι δωματίου τρίτου ορόφου, προερχόμενο από την πισίνα του ακριβώς από πάνω δωματίου. Η εργαζόμενη ενημέρωσε αμέσως την υποδοχή και, συνοδευόμενη από δύο ακόμη υπαλλήλους, μπήκε στο δωμάτιο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις υπάλληλοι αντίκρισαν τους δύο ενοίκους του δωματίου να βρίσκονται εντός της ιδιωτικής πισίνας έχοντας χάσει τις αισθήσεις τους. Ένας εκ των εργαζομένων κατάφερε να ανασύρει πρώτα τον έναν, ηλικίας 23 ετών, ο οποίος είχε ακόμη επαφή με το περιβάλλον, και στη συνέχεια τον δεύτερο, ηλικίας 25 ετών, ο οποίος ήταν αναίσθητος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον έναν νεαρό και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου. Για τον δεύτερο, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο ανευρέθηκε στο μπαλκόνι του δωματίου μία χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα, καθώς και πάνω σε τραπεζάκι εντός του δωματίου τέσσερα φακελάκια που περιείχαν λευκή σκόνη άγνωστης σύνθεσης (πιθανόν ναρκωτικές ουσίες) τα οποία κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυκόνου.