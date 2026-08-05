Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο.

Ο κατηγορούμενος απέσπασε από 29χρονο Ουκρανό τουρίστα μια τσάντα Hermès και ένα ρολόι Rolex συνολικής αξίας 75.000 ευρώ, προσποιούμενος ότι τα κρατά ως «ενέχυρο» για το κόστος διαδρομής.

Ο οδηγός εξαφανίστηκε εγκαταλείποντας τον επιβάτη, όμως οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και βρήκαν τα πολύτιμα αντικείμενα επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους.

Το «ενέχυρο» των 75.000 ευρώ και η φυγή του οδηγού

Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία του 29χρονου Ουκρανού τουρίστα, όλα ξεκίνησαν κατά τη μεταφορά του με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς, με προορισμό το κατάλυμά του στην περιοχή της Ελιάς.

Ο 34χρονος Έλληνας οδηγός, προκειμένου δήθεν να διασφαλίσει την πληρωμή του για τη διαδρομή, απαίτησε και έλαβε από τον επιβάτη ως εγγύηση προσωπικά αντικείμενα τεράστιας οικονομικής αξίας.

Συγκεκριμένα, μία γυναικεία τσάντα χειρός Hermès, αξίας 15.000 ευρώ και ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date, αξίας 60.000 ευρώ.

Γύρω στις 06:20 το πρωί, μόλις ο 29χρονος βγήκε από το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, τον εγκατέλειψε στον δρόμο και εξαφανίστηκε μαζί με τη λεία των 75.000 ευρώ.

Ο εντοπισμός στον Άγιο Στέφανο και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον 34χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε ενδελεχείς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο αυτοκίνητο αλλά και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά στο νησί, τα κλοπιμαία δεν βρέθηκαν αρχικά, με τον ύποπτο να αρνείται τις κατηγορίες.

Μετά την έρευνα των αστυνομικών που ακολούθησε, τα πολύτιμα αντικείμενα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Παταπίου.