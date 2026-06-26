Το φως της δημοσιότητας είδαν διάλογοι που «καίνε» την εγκληματική ομάδα, η οποία διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική.

Στις παρακάτω συνομιλίες καταγράφονται ο 38χρονος Έλληνας υπαρχηγός και ένας από του διακινητές, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία – «βιτρίνα» των επικεφαλής της σπείρας με υπηρεσίες transfer και αναλάμβαναν με βανάκια τη μεταφορά τουριστών και όχι μόνο…

«Έλα μπρο έχει κάτι μπάτσους τώρα, την στήνουνε»

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα μπρο.

Υπαρχηγός: Μου είπες να μην σε πάρω, μετά χάθηκε, λέω «τί έγινε;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όχι, επειδή είχα πελάτες και τώρα πάλι ήρθε πλοίο αλλά αρχίδια, τώρα έρχεται άλλο ένα και τέλος μετά.

Υπαρχηγός: Εντάξει, οκ.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες, εδώ πέρα ρε .

. Υπαρχηγός: Ναι;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, ναι. Γάμησέ τα .

. Υπαρχηγός: Την στήνουνε κάτω ;

; Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

«DEALERS είμαστε»

Υπαρχηγός :Έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα, μιλήσατε;

Υπαρχηγός: Του είπα άμα θέλει να με περιμένει να κατέβω. Να ήτανε εκεί πέρα.

Διακινητής – Οδηγός transfer:

Υπαρχηγός: Μου λέει άστο κάπου. Και σιγά μην ψάχνω εγώ σπίτια να αφήσω κάτω . Τι θέλει delivery;

. Τι θέλει delivery; Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

Υπαρχηγός: Ε ναι ρε μαλάκα, δηλαδή τι είμαστε σκλάβοι είμαστε ;

; Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει ρε, έχεις δίκιο και έσυ.

Υπαρχηγός: Τι εντάξει, ρε μ…α DEALERS είμαστε. Τι μας πέρασες ;

; Διακινητής – Οδηγός transfer: Ρε μ…α, μίλα λέγε εσύ από το τηλέφωνο.

Υπαρχηγός: Ναι ρε bro του μίλησα και του είπα ξέρεις κάτι δεν ήσουν εκεί πέρα, δεν μπορώ να στα αφήσω κάπου, πάω στην δουλεία μου όταν τελειώσω θα σε πάρω αν θες. Κατάλαβες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει ρε bro .

Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και η συνοδός τους – Η εταιρεία των μεταφορών

Μετά από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν την σπείρα που διακινούσε κάθε είδος ναρκωτικής ουσίας στο νησί των ανέμων. Η δράση της «Velvet» συμμορίας ξεκινά από τα μέσα του Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα και ανάμεσά τους ήταν ο αρχηγός, η σύντροφός του και ο υπαρχηγός.

Οι τρεις του είχαν «ιδρύσει» μια επιχείρηση «βιτρίνα», με υπηρεσίες transfer στην Μύκονο και υποτίθεται πως αναλάμβαναν να μεταφέρουν τουρίστες και ντόπιους με βαν επί πληρωμή από την μια περιοχή του νησιού στην άλλη. Ωστόσο, φαίνεται πως πέρα από απλούς πελάτες, με τα οχήματα τους μετέφεραν και ναρκωτικά.

Ο 37χρονος που συνελήφθη ήταν ο αρχηγός με καταγωγή από την Αλβανία. Εκείνος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών.

Ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου λειτουργούσε ο 38χρονος Έλληνας, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων.

Τέλος, η 38χρονη από την Ρουμανία, η οποία ήταν σύντροφος του αρχηγού, είχε τον ρόλο της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.