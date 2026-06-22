Στη σύλληψη ενός 21χρονου ημεδαπού προχώρησαν το Σάββατο20 Ιουνίου στη Μύκονο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για απείθεια.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου, όταν ο 21χρονος, κινούμενος με δίκυκλο όχημα, αντιλήφθηκε επικείμενο έλεγχο από τις αρχές.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα και πέταξε στο έδαφος έναν σάκο. Όπως διαπιστώθηκε, η τσάντα περιείχε 1.133 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 300 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (τύπου σοκολάτας).

Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι του νησιού, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής για να διαφύγει.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.390 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης λειτουργούσε μεθοδικά, έχοντας προμηθευτεί τις ναρκωτικές ουσίες με σκοπό να τις μεταφέρει, να τις κρύψει και στη συνέχεια να τις διαθέσει σε αγοραστές στη Μύκονο.

Τα ναρκωτικά, η μοτοσικλέτα και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Η υπόθεση αυτή αποτελεί μέρος των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.