Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου κατάφερε σημαντικό πλήγμα στα «κανάλια» διοχέτευσης ναρκωτικών, εξιχνιάζοντας ταυτόχρονα δύο διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης ουσιών.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες, σε βάρος δύο ανδρών ξένης καταγωγής, ηλικίας 43 και 56 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας – διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και δισκίων.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι: «Οι υποθέσεις αυτές είναι απόρροια μεθοδικής συλλογής – διασταύρωσης στοιχείων, επισταμένης έρευνας πεδίου με φυσική επιτήρηση, αξιοποίησης προανακριτικών τεχνικών – δεδομένων στο πλαίσιο των οποίων σκιαγραφήθηκε το προφίλ των κατηγορούμενων, εντοπίσθηκαν οι περιοχές που διεξάγονταν η διακίνηση, προσδιορίστηκε ο τρόπος ενέργειας τους, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, κατασχέθηκαν όλες οι ποσότητες που διέθεταν προς πώληση και υπολογίστηκε το επιδιωκόμενο όφελος».

Πιο αναλυτικά:

Πρώτη υπόθεση

Δράστης είναι ένας 43χρονος. Την Παρασκευή (29 Αυγούστου 2025) το απόγευμα, αφού διακριβώθηκε η κινητικότητα του δράστη, από ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση και εντοπίστηκε η κατοικία του, ακολούθησε έρευνα σε αυτή, καθώς και στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -244,5- γραμμάρια κοκαΐνης

• -98- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης

• -288,3- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

• -30- γραμμάρια μεθαμφεταμίνης «σπιντ»

• -13,2- γραμμάρια κεταμίνης

• -553,4- γραμμάρια κάνναβης

• -18,7- γραμμάρια «MDMA»

• -156- ναρκωτικά δισκία «XTC»

• -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

• -2- κινητά τηλέφωνα

• Τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις και πλήθος κενών πλαστικών μικροσυσκευασιών

• -24.410- ευρώ και -170- δολάρια Η.Π.Α.

Επίσης, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Μεγάλο μέρος των ναρκωτικών ήταν τοποθετημένο σε μικροσυσκευασίες, έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Πριν την έρευνα στην κατοικία του, προηγήθηκε η σύλληψη δύο άλλων ανδρών, οι οποίοι, όπως εξακριβώθηκε, νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν προμηθευτεί από αυτόν μικροποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης και σε βάρος τους σχηματίστηκε άλλη αυτοτελής δικογραφία.

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Δεύτερη υπόθεση

Δράστης είναι ένας 56χρονος. Ως προς την υπόθεση αυτή, έπειτα από μελέτη και ανάλυση συλλεγχθέντων στοιχείων προέκυψε ότι, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως «καβάτζα» αποθήκευσης δωμάτιο καταλύματος στο οποίο διέμενε προσωρινά.

Το απόγευμα της Παρασκευής (29 Αυγούστου 2025) ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση συνέλαβε 29χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- δισκία «XTC», -3- μικροσυσκευασίες με ροζ κοκαΐνη και σύριγγα που περίεχε υδροβουτυρικό οξύ, τα οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 56χρονο.

Ακολούθως αφού εντοπίστηκε ο 56χρονος, ακολούθησε έλεγχος και έρευνα στο δωμάτιο διαμονής του όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων -184- «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες έτοιμες προς διαμοιρασμό. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

• -163,2- γραμμάρια «MDMA»

• -105,9- γραμμάρια κεταμίνης

• -Μικροσυσκευασία ροζ κοκαίνης

• -513- ναρκωτικά δισκία «XTC»

• -Ζυγαριά ακριβείας

• Πλήθος κενών πλαστικών μικροσυσκευασιών και σύνεργα χρήσης-καπνίσματος ναρκωτικών

• -11.105- ευρώ και -100- δολάρια Η.Π.Α.

• Κινητό τηλέφωνο

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.