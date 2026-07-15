Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται για την προστασία και την ευζωία των ζώων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας διατηρούσε δέκα παραγωγικά ζώα (αίγες) σε υπαίθριο χώρο, έχοντας περιορίσει την κινητικότητά τους με ακατάλληλο τρόπο, εφαρμόζοντας την πρακτική του λεγόμενου «παστουρώματος», δηλαδή του δεσίματος των ποδιών των ζώων, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα.

Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, ενώ του επιβλήθηκε και το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση των ζώων και κάθε παραβίαση των κανόνων ευζωίας διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας συνεχίζονται συστηματικά σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την προστασία των ζώων και την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης.