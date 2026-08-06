Στη σύλληψη ενός αστυνομικού που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα στον περιφερειακό δρόμο του νησιού, κάνοντας χρήση φάρου και σειρήνας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να προσπεράσει το μποτιλιάρισμα, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των συναδέλφων του.

Επικίνδυνοι ελιγμοί, φάρος και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιφερειακή οδό που συνδέει τον Όρμο Αγίου Στεφάνου με τον Ορνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός κινούνταν από τον Ορνό προς το Νέο Λιμάνι της Μυκόνου.

Αφού αποβίβασε τους συνεπιβάτες του, φέρεται να προέβη σε σειρά επικίνδυνων ελιγμών.

Προκειμένου να παρακάμψει την αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και να προσπεράσει τα ακινητοποιημένα οχήματα, ενεργοποίησε τον φάρο και τη σειρήνα του υπηρεσιακού ή ιδιωτικού οχήματός του.

Συνέχισε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αναγκάζοντας οδηγούς και από τις δύο κατευθύνσεις να πραγματοποιήσουν απότομους ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση, ενώ παράλληλα τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο και η ασφάλεια πεζών.

Αρνήθηκε τον έλεγχο και συνελήφθη

Όταν αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου τον εντόπισε και του ζήτησε να τον ακολουθήσει στο αστυνομικό τμήμα για τη διενέργεια ελέγχου, ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

Για την ακινητοποίησή του χρειάστηκε η συνδρομή δεύτερου αστυνομικού, ο οποίος κατάφερε να σταματήσει το όχημα.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε τελικά στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, όπου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ η υπόθεση ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.