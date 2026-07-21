Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Μύκονο, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αστυνομικών Αρχών του νησιού.

Ειδικότερα, ένας αλλοδαπός τουρίστας εμφανίστηκε εντελώς γυμνός στο κεντρικότερο σημείο της Χώρας, ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, προκαλώντας την απορία και την αναστάτωση των περαστικών.

Σθεναρή αντίσταση και σύλληψη

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Ωστόσο, ο τουρίστας αρνήθηκε να συνεργαστεί και προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Για την ακινητοποίηση και τη δέσμευσή του απαιτήθηκε η συνδρομή τριών αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να του φορέσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίζεται η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της συμπεριφοράς του, εξετάζοντας μεταξύ άλλων αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.