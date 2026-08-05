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Ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου στη Μύκονο προκαλεί έντονες αντιδράσεις, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει ένα γαϊδουράκι με δεμένα τα πόδια, να βγάζει ήχους που θυμίζουν κλάμα.
Η καταγγελία έγινε από τον γνωστό υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Γιώργο Ντάβλα, ο οποίος εντόπισε το ζώο να υποβάλλεται στην παράνομη και επώδυνη πρακτική του «παστουρώματος».
Ο ιδιοκτήτης του ζώου αναμένεται να αντιμετωπίσει αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Το χρονικό της καταγγελίας από τον Γιώργο Ντάβλα
Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από βίντεο που κατέγραψε ο γνωστός επισκέπτης του νησιού, Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με την εικόνα του ανυπεράσπιστου ζώου σε χωράφι της Μυκόνου.
Στο οπτικοακουστικό υλικό, το γαϊδουράκι διακρίνεται με δεμένα τα μπροστινά και πίσω πόδια του, ενώ οι βηματισμοί του είναι περιορισμένοι και επώδυνοι. Μάλιστα, το ζώο ακούγεται να βγάζει έναν παρατεταμένο ήχο που παραπέμπει σε κλάμα, προκαλώντας σοκ σε όσους παρακολούθησαν τις εικόνες.
Ο κ. Ντάβλας προέβη σε επίσημη καταγγελία, επισημαίνοντας πως είχε εντοπίσει το ίδιο ζώο στην ίδια ακριβώς κατάσταση και κατά την περσινή του επίσκεψη στο νησί:
«Πέρυσι, κοντά στο σπίτι μου, βρήκα ένα γαϊδουράκι δεμένο. Κάλεσα την Αστυνομία και φεύγοντας νόμιζα ότι το θέμα είχε λυθεί. Φέτος γύρισα στην ίδια τοποθεσία και το γαϊδουράκι ήταν ακόμη δεμένο».
Το βίντεο που δείχνει ένα γαϊδουράκι με δεμένα τα πόδια:
Τι είναι το «παστούρωμα»
Η μέθοδος του «παστουρώματος» είναι το δέσιμο των ποδιών του ζώου μεταξύ τους με σχοινιά ή αλυσίδες.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να περιορίζεται η μετακίνηση των ζώων ώστε να μην απομακρύνονται ή πηδούν περιφράξεις, γλιτώνοντας έτσι το κόστος τοποθέτησης σωστής περίφραξης.
Επισημαίνεται ότι η τακτική αυτή μπορεί να προκαλέσει μόνιμες παραμορφώσεις στις αρθρώσεις, τραυματισμούς, χρόνους πόνους, ανικανότητα φυσιολογικής κίνησης και τεράστια καταπόνηση.
Στην Ελλάδα, το παστούρωμα απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία και τιμωρείται από τον νόμο.
Αντιδράσεις και ποινικές κυρώσεις
Το περιστατικό σχολίασε και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ), Αθανάσιος Χελιώτης, υπογραμμίζοντας ότι στις Κυκλάδες καταγράφονται συνεχόμενα περιστατικά παστουρώματος, μια αναχρονιστική τακτική που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και πρέπει να εξαλειφθεί.
Ο ιδιοκτήτης πρόκειται να έρθει αντιμέτωπος με τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.