Η εικόνα της χλιδής που αντανακλά η Μύκονος φαίνεται πως λειτουργούσε για κάποιους και ως «βιτρίνα» ενός καλά οργανωμένου παράνομου εμπορίου απομιμητικών προϊόντων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στο νησί, αποκαλύπτοντας κύκλωμα που, σύμφωνα με την έρευνα, είχε οργανώσει ένα ολόκληρο δίκτυο διακίνησης «μαϊμού» επώνυμων ειδών, με βασικούς πελάτες τουρίστες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου και οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Σενεγάλης, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και εμπορία απομιμητικών προϊόντων. Οι κινήσεις τους φαίνεται πως παρακολουθούνταν επί εβδομάδες, καθώς οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι στο νησί λειτουργούσε οργανωμένο δίκτυο παράνομων πωλήσεων ειδών πολυτελείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συλληφθέντες είχαν νοικιάσει κατοικίες σε διάφορα σημεία του νησιού, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως αποθηκευτικούς χώρους. Εκεί φυλάσσονταν εκατοντάδες τσάντες, πορτοφόλια, καπέλα, φουλάρια και ταξιδιωτικά αξεσουάρ που έφεραν λογότυπα γνωστών οίκων μόδας, χωρίς φυσικά να πρόκειται για αυθεντικά προϊόντα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σχεδόν καθημερινά τα μέλη του κυκλώματος φόρτωναν τα προϊόντα σε οχήματα και κινούνταν σε παραλίες, σοκάκια της Χώρας και πολυσύχναστα τουριστικά σημεία. Εκεί πλησίαζαν επισκέπτες από το εξωτερικό, παρουσιάζοντας τα προϊόντα ως αυθεντικά ή ως «ευκαιρίες» από υποτιθέμενες ιδιωτικές πωλήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τουρίστες κατέβαλλαν σημαντικά ποσά θεωρώντας ότι αποκτούν γνήσια είδη πολυτελείας σε καλύτερη τιμή από εκείνη των επίσημων καταστημάτων.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη ενόχληση και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη Μύκονο, καθώς το παραεμπόριο απομιμητικών προϊόντων αποτελεί διαχρονικά σοβαρό πρόβλημα για τους οίκους μόδας που επενδύουν στην παρουσία τους στο νησί. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι το φαινόμενο λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις κάθε καλοκαίρι, όταν χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν το νησί και η ζήτηση για ακριβά brands εκτοξεύεται.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 1.739 απομιμητικά προϊόντα. Ανάμεσά τους βρέθηκαν είδη που έφεραν σήματα γνωστών οίκων όπως Prada, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, Fendi και Burberry. Παράλληλα, οι αρχές κατέσχεσαν και το ποσό των 770 ευρώ, το οποίο θεωρείται ότι προερχόταν από παράνομες συναλλαγές.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η οργάνωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας έδειχνε επαγγελματική δομή, καθώς τα μέλη του κυκλώματος άλλαζαν συχνά διαδρομές και σημεία πώλησης για να αποφεύγουν τους ελέγχους. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες ώρες αιχμής στις παραλίες και στα σοκάκια της Χώρας, γνωρίζοντας ότι εκείνη την περίοδο η παρουσία τουριστών είναι μαζική και οι έλεγχοι δυσκολότεροι.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, ενώ σε βάρος τους επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από την υπόθεση βρίσκεται ευρύτερο κύκλωμα τροφοδοσίας απομιμητικών προϊόντων που δραστηριοποιείται και σε άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει πως:

«Συνελήφθησαν χθες (27 Μαΐου 2026) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας από 46 έως 50 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων απομίμησης με σκοπό το εμπόριο.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση του παραεμπορίου – της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτικού κοινού, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες σε οικίες και οχήματα όπου βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 770 ευρώ και -1.739- είδη (ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ), τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες-τουρίστες του νησιού.

Οι συλληφθέντες μετέβαιναν σε τουριστικές περιοχές και παραλίες της Μυκόνου, όπου κινούμενοι πεζοί, προσέγγιζαν τους παρευρισκόμενους κυρίως τουρίστες και με το πρόσχημα ότι τα προϊόντα που έφεραν στην κατοχή τους ήταν γνήσια διάφορων επώνυμων εταιρειών, τα διέθεταν προς πώληση λαμβάνοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, δυσανάλογο της πραγματικής αξίας των προϊόντων.

Τα προϊόντα παραεμπορίου κατασχέθηκαν και κινήθηκε η διαδικασία καταστροφής τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.»