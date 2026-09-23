Υπάρχουν μέρη που δύσκολα πιστεύεις ότι βρίσκονται τόσο κοντά στην Αθήνα. Ένα από αυτά είναι η παραλία Μυλοκοπή, ένας ξεχωριστός καλοκαιρινός προορισμός στην Κορινθία, που εντυπωσιάζει με τα καταγάλανα νερά, το πευκόφυτο τοπίο και την αίσθηση απομόνωσης που προσφέρει.

Σε σχετικά μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα, η Μυλοκοπή αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να απολαύσουν μια παραλία με πιο άγριο και φυσικό χαρακτήρα.

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