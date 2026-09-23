Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Υπάρχουν μέρη που δύσκολα πιστεύεις ότι βρίσκονται τόσο κοντά στην Αθήνα. Ένα από αυτά είναι η παραλία Μυλοκοπή, ένας ξεχωριστός καλοκαιρινός προορισμός στην Κορινθία, που εντυπωσιάζει με τα καταγάλανα νερά, το πευκόφυτο τοπίο και την αίσθηση απομόνωσης που προσφέρει.

Σε σχετικά μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα, η Μυλοκοπή αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να απολαύσουν μια παραλία με πιο άγριο και φυσικό χαρακτήρα.

Περισσότερα στο idrones.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αθήνα #Μυλοκοπή #παραλία