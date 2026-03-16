Ούτε εκατό, ούτε διακόσια, ούτε χίλια, αλλά 7.427 λιγότερα αιγοπρόβατα, από αυτά που δήλωσαν τρεις κτηνοτρόφοι στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις του έτους 2025, βρήκαν οι αστυνομικοί σε αιφνιδιαστική έρευνα που πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας (16/3) σε ορεινό χωριό του Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Έρχονται αποκαλύψεις

Στην καταμέτρηση των ζώων δεν βρέθηκαν τα χιλιάδες αιγοπρόβατα που δηλώθηκαν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, και θα έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, θα υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις για την υπόθεση.

Βόσκουν στα βουνά, είπαν στους αστυνομικούς

Οι τρεις κτηνοτρόφοι ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς ότι τα ζώα που δεν βρέθηκαν στην καταμέτρηση είτε έβοσκαν στα βουνά, είτε πέθαναν από κάποια ασθένεια.

Στα 494 αιγοπρόβατα που βρήκαν στις στάνες, αρκετά από αυτά δεν έφεραν τα ενώτια στα αυτιά τους, ενώ και στα ποιμνιοστάσια δεν υπήρχε τοποθετημένη πινακίδα με τα στοιχεία του κτηνοτρόφου. Οι αστυνομικές Αρχές Ρεθύμνου, πέρασαν χειροπέδες στους τρεις κτηνοτρόφους για παράβαση του Νόμου Περί Ζωοκλοπής, και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η αστυνομία θα ενημερώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διεύθυνση Γεωργίας και την ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσουν την δική τους έρευνα.

