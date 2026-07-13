Ένα καλά οργανωμένο θερμοκήπιο που αντί για αγροτικά προϊόντα έκρυβε μια ολόκληρη φυτεία κάνναβης, ξεσκέπασαν οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 60χρονο ημεδαπό, ο οποίος αποδείχθηκε παλιός γνώριμος των Αρχών.

Όπως προέκυψε από το αστυνομικό ρεπορτάζ, σε βάρος του 60χρονου εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Χανίων. Η εμπλοκή του είχε ταυτοποιηθεί εργαστηριακά (μετά από εντοπισμό αποτυπωμάτων του σε πλαστικό μπουκάλι) σε μια άλλη μεγάλη υπόθεση καλλιέργειας 640 δενδρυλλίων κάνναβης, η οποία είχε εξαρθρωθεί στα τέλη Ιουλίου του 2025 στην Κίσσαμο Χανίων.

Συνέχιζε τη δράση του κάτω από τα νάιλον

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, μαζί με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, εντόπισαν τον καταζητούμενο σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου διαπίστωσαν ότι είχε επιστρέψει για τα καλά στην παράνομη δραστηριότητα.

Με ιδιαίτερη επιμέλεια, ο 60χρονος είχε στήσει μια σύγχρονη υδροπονική-θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Κατά την έφοδο των Αρχών στους χώρους και τις κατοικίες που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

103 δενδρύλλια κάνναβης , τα οποία βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη φτάνοντας σε ύψος έως και τα 2,5 μέτρα.

, τα οποία βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη φτάνοντας σε ύψος έως και τα 2,5 μέτρα. Πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας (ανεμιστήρας, ψεκαστήρας, ξυλοκοπτικό, πριόνι).

(ανεμιστήρας, ψεκαστήρας, ξυλοκοπτικό, πριόνι). Μια ζυγαριά ακριβείας.

Ένα tablet και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.

Ο 60χρονος συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τη Δίωξη Ναρκωτικών Χανίων για τυχόν διασυνδέσεις του με ευρύτερα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών στο νησί.