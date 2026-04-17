Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα Κεφαλονιάς βρίσκονται αυτή την ώρα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς.

Οι εμπλεκόμενοι προσήλθαν το πρωί της Παρασκευής, 17 Απριλίου, στα Δικαστήρια Κεφαλονιάς για να απολογηθούν, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους υπεράσπισής τους, Χρήστο Τσόλκα, Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλο και Νίκο Αλετρά – και οι τρεις δικηγόροι εκτός Κεφαλονιάς.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, εισαγγελέας και ανακριτής αναμένεται να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Έξω από τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς επικρατεί πρωτοφανής κινητοποίηση, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και πλήθος τηλεοπτικών συνεργείων που καλύπτουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης παραμένει αμείωτο, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονα συναισθήματα και ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη της Μυρτούς.

Υπενθυμίζουμε ότι σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα κρίσιμα ευρήματα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ειδών ένδυσης και προσωπικών αντικειμένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό χώρου όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε φωτογράφηση και εξονυχιστική εξερεύνηση του σημείου όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ενώ ελήφθη και βιολογικό υλικό για εργαστηριακή ανάλυση.

Η εξόδιος ακολουθία για την 19χρονη Μυρτώ θα τελεστεί σήμερα, στις 15:00, στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου.

