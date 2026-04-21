Αδιάκοπες είναι οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο της Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Όπως φαίνεται δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση, καθώς περιπλέκονται τα πράγματα με τις νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η ιδιοκτήτρια του Airbnb στο οποίο η 19χρονη έζησε τις τελευταίες της ώρες, πριν χάσει τη ζωή της αβοήθητη και μόνη σε ένα παγκάκι στην κεντρική πλατεία της πόλης, είχε δηλώσει πως είχε νοικιάσει μόνο ένα δωμάτιο εκείνη τη περίοδο καθώς έκανε ανακαίνιση.

Το μοναδικό δωμάτιο που είχε ενοικιαστεί, λοιπόν, ήταν εκείνο που έμεινε η 19χρονη με τον 23χρονο, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια. Ωστόσο, από το ίδιο το ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, συνεπώς μάλλον οι δηλώσεις της ήταν ψευδείς.

Σε άλλο δωμάτιο του καταλύματος μένει ένας 56χρονος με την σύντροφό του, ο οποίος είναι ο πατέρας της 18χρονης που έμενε στο διπλανό δωμάτιο από τη Μυρτώ με τον 22χρονο συλληφθέντα με καταγωγή από την Αλβανία.

Υπενθυμίζουμε πως τον 22χρονο, σύμφωνα με την απολογία του, τον είχε καλέσει ο 26χρονος αρσιβαρίστας, όταν ξεκίνησε η Μυρτώ να έχει σπασμούς λόγω της κοκαΐνης.

Πώς συνδέονται όλα τα πρόσωπα μεταξύ τους

Στο δωμάτιο «11» έμενε η Μυρτώ με τον 23χρονο, ενώ στο δωμάτιο «15» του ισογείου έμενε ο 56χρονος με τη σύντροφό του και συγγενή της ιδιοκτήτριας. Ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο από την Μυρτώ, έμενε η 18χρονη κόρη του άνδρα του δωματίου «15», με τον 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία.

Ο 22χρονος Αλβανός γνωρίζει τον 26χρονο αρσιβαρίστα ενώ σύμφωνα με το περιβάλλον της 18χρονης, ήξερε πως ο πρώην πρωταθλητής εκείνο το βράδυ θα είναι στο διπλανό δωμάτιο με τον 23χρονο και την Μυρτώ.

Γιατί έκανε ψευδείς δηλώσεις για τις κάμερες η ιδιοκτήτρια

Η ιδιοκτήτρια πέρα από το γεγονός ότι δήλωσε πως μόνο το δωμάτιο της Μυρτούς ήταν γεμάτο και κανένα άλλο λόγω ανακαίνισης που γινόταν στον χώρο, ανέφερε μάλιστα πως οι εξωτερικές κάμερες δεν λειτουργούσαν.

Σημειώνεται ότι τα πλάνα από το εσωτερικό του καταλύματος έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ εκείνα από τις εξωτερικές δεν δόθηκαν ποτέ στις Αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, υποστήριξε πως η συγκεκριμένη κάμερα (εξωτερική) είχε χαλάσει και δεν «έγραφε», κάτι τέτοιο όμως δεν ισχυεί, καθώς η συγγενής της και σύντροφός του 56χρονου της ζήτησε να μην παραδώσει το υλικό στην Αστυνομία.