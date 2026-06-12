Μια ευρείας κλίμακας, άκρως απόρρητη επιχείρηση πραγματοποίησε στη Ζάκυνθο η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, κλιμάκιο της υπηρεσίας μετέβη μυστικά στο νησί, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και στην κατοχή, αποθήκευση και εμπορία όπλων.

Δείτε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση:

Τα μέλη της οργάνωσης και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τρία βασικά μέλη, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αναζητούνται στο πλαίσιο ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο «εγκέφαλος» είναι ένας 41χρονος Έλληνας, ιδιοκτήτης συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στο νησί, στον οποίο αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος. Οι δύο άμεσοι συνεργοί είναι ένας 41χρονος αλβανικής καταγωγής και ένας 18χρονος Έλληνας.

Ηλεκτρονικές κρύπτες και τα ευρήματα των αρχών

Οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» τις ιδιοκτησίες των κατηγορουμένων, φέρνοντας στο φως ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο.

Στο Αργάσι, που διατηρεί συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων ο 41χρονος αρχηγός, εντοπίστηκαν μέσα σε ντουλάπες υπνοδωματίων ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες. Αυτές άνοιγαν με εξελιγμένο ηλεκτρικό μηχανισμό, ο οποίος απαιτούσε τη χρήση ειδικού κωδικού. Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν:

7 πιστόλια διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, καθώς και δεκάδες γεμιστήρες.

Περισσότερα από 2.000 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Ένα κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο.

Χειροπέδες, σιδερογροθιά, μαχαίρια και σουγιάδες.

Χρυσές λίρες Αγγλίας και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Στην κατοικία του 41χρονου Αλβανού συνεργού εντοπίστηκαν τρία επιπλέον πιστόλια, γεμιστήρες και εκατοντάδες φυσίγγια, καθώς και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένας ασύρματος επικοινωνίας.

Συνολικά, κατασχέθηκαν εννιά πιστόλια, 22 γεμιστήρες, 2.372 φυσίγγια, παρελκόμενος εξοπλισμός όπλων, ηλεκτρονικές συσκευές και πληθώρα εγγράφων.

Παράλληλες συλλήψεις για άλλες υποθέσεις στη Ζάκυνθο

Στο περιθώριο της ίδιας μεγάλης επιχείρησης, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο ακόμη άτομα για διαφορετικά αδικήματα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου.

Ένας 70χρονος κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ένα κυνηγετικό όπλο, ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, ένα γκλοπ (αστυνομική ράβδος) και 23 φυσίγγια. Ένας 40χρονος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μικροποσότητα κοκαΐνης.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν των εμπλεκόμενων

Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι παλιοί γνώριμοι των διωκτικών αρχών, έχοντας απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν.

Ο 41χρονος φερόμενος αρχηγός ξεκίνησε την παραβατική του πορεία το 2001, με κατηγορία για κλοπή. Το 2004 του επιβλήθηκε κάθειρξη 11 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ το 2010 κατηγορήθηκε για κατοχή ακατέργαστης κάνναβης και χαπιών. Έχει απασχολήσει επίσης τα έτη 2011, 2013, 2019 και 2022 για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και τοκογλυφίας, ενώ του είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Ο 18χρονος Έλληνας συνεργός το 2011 είχε κατηγορηθεί από κοινού με τον 41χρονο αρχηγό ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που έκανε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, παρείχε προστασία σε νυχτερινά κέντρα της Ζακύνθου και έκανε τοκογλυφία. Το 2021 κατηγορήθηκε ξανά για συναυτουργία σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 41χρονος Αλβανός συνεργός κατηγορήθηκε το 2023 για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού, και το 2024 για συμμετοχή σε συμπλοκή και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Ο 40χρονος, που συνελήφθη για την κοκαΐνη, από το 2009 έχει κατηγορηθεί τουλάχιστον 21 φορές, κυρίως για ναρκωτικά, όπλα και σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ. Σε βάρος του ισχύουν περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο Τμήμα Ασφαλείας, καθώς και η υποχρέωση παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης.

Ο 70χρονος έχει απασχολήσει και αυτός τις Αρχές κατά το παρελθόν.