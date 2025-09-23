Τον συνέλαβαν με το που πάτησε το πόδι του στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο λόγος για έναν αλλοδαπό που έφτασε το πρωί με το πλοίο της γραμμής στο Ηράκλειο και έγινε τσακωτός από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι πληροφορίες των αστυνομικών έκαναν λόγο ότι ο εν λόγω αλλοδαπός ταξίδευε με τη βαλίτσα του γεμάτη 50ευρα και 100ευρα.

Οι πληροφορίες επαληθεύθηκαν καθώς σε έλεγχο που έγινε στις αποσκευές του, σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, εντοπίστηκαν περισσότερα από 40.000 ευρώ!

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο άνδρας -όπως γράφει η εφημερίδα Πατρίς- εξετάζεται για τη συμμετοχή του σε κύκλωμα που εξαπατούσαν ηλικιωμένους πολίτες και αφού κατάφερε να συγκεντρώσει το μεγάλο αυτό ποσό επέστρεψε στην Κρήτη, όπου και διαμένει.