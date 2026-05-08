Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

«Πρώτη φορά είδαμε το μη επανδρωμένο γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης καθώς πηγαίναμε να μαζέψουμε τα δίχτυα» αναφέρει μιλώντας στο Zougla.gr ο ψαράς που εντόπισε το ουκρανικό θαλάσσιο drone γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα. «Έκανε γύρους περίπου 100 μέτρα από το ακρωτήριο Δουκάτο και νομίζαμε πως κάποιος ψαρεύει σε εκείνο το σημείο αλλά δεν δώσαμε σημασία», προσθέτει.

«Στη συνέχεια, γύρω στις 8.30 καθώς γυρίζαμε και περάσαμε πάλι από το ίδιο σημείο, είδαμε το αντικείμενο να έχει πέσει πάνω στα βράχια στο ακρωτήριο Δουκάτο. Δεν ήμασταν οι πρώτοι που το πλησιάσαμε. Ήδη βρίσκονταν εκεί κάτι Βούλγαροι οι οποίοι είχαν πάει στο σημείο πεζή. Όταν πλησιάσαμε μας μίλησαν στα αγγλικά», συνεχίζει.

Ο ψαράς περιγράφει με λεπτομέρειες όλα όσα συνέβησαν μέχρι οι Αρχές να αναλάβουν την υπόθεση.

«Την ώρα που πλησιάσαμε διαπιστώσαμε ότι η μηχανή του δούλευε ακόμα. Τους ρίξαμε ένα σχοινί όπως μας είπαν προκειμένου να το δέσουν. Στη συνέχεια το ρυμουλκήσαμε μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής. Είχαμε ενημερώσει ήδη το Λιμενικό, το οποίο ήρθε στο λιμάνι και το παρέλαβε», λέει ακόμα.

Ο ίδιος κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίζει επιπλέον πως από την ώρα που είδαν το θαλάσσιο drone, μέχρι να το ρυμουλκήσουν, δεν διαπίστωσαν την παρουσία κάποιου άλλου σκάφους εκεί κοντά. Ακόμα εκτιμά πως από τον τρόπο που κινούταν η ταχύτητά του θα ήταν περίπου δύο μίλια.

Σημειώνεται πως εξειδικευμένο κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει επιληφθεί της υπόθεσης ενώ για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Ελληνική Αστυνομία αλλά και το Λιμενικό Σώμα.

Και οι 4 κρατικές υπηρεσίες ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές αυτής της περίεργης ιστορίας, μετά τον τυχαίο εντοπισμό του υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV). Το σκάφος, που παραπέμπει σε τεχνολογία αιχμής στρατιωτικού τύπου, μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι του Αστακού, όπου και εξετάστηκε, χωρίς επισήμως όμως να έχουν υπάρξει ακόμη ανακοινώσεις για τα ευρήματα.