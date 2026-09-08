Ανησυχία προκλήθηκε νωρίτερα στην περιοχή των Σεπολίων, όταν αναγνώστης του Zougla.gr κατέγραψε και απέστειλε οπτικοακουστικό υλικό που δείχνει μια πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό, νοτιοδυτικά της Αττικής.

Το βίντεο, το οποίο ελήφθη γύρω στις 20:00, αποτυπώνει ανάγλυφα την εικόνα ενός «μανιταριού» καπνού που έγινε ορατό από αρκετά σημεία της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι αυτή την ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει δεχθεί κάποια επίσημη κλήση ή αναφορά για εκδήλωση πυρκαγιάς στο συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την προέλευση του φαινομένου. Ωστόσο ανέφερε πως νωρίτερα βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά κοντά στα Μέγαρα.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για κάποιο συμβάν, το οπτικό αυτό αποτέλεσμα θα μπορούσε να οφείλεται πιθανόν σε διάφορους παράγοντες.

Κάποιοι ανέφεραν πως δεν αποκλείεται να πρόκειται για πρόσκαιρη εκπομπή αναθυμιάσεων από κάποιο βιομηχανικό φουγάρο ή καμινάδα στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το ακριβές αίτιο του φαινομένου παραμένει ανεξήγητο.

Σημειώνεται πως το Zougla.gr επικοινώνησε πολλές φορές με τον αναγνώστη που τράβηξε το βίντεο προκειμένου να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.