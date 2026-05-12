Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τρίτης (12/05), στην Κόρινθο, καθώς όχημα βρέθηκε μέσα στη θάλασσα.

Ειδικότερα, το ΙΧ εντοπίστηκε κοντά στη γέφυρα της Ποσειδωνίας, στο κανάλι της Διώρυγας της Κορίνθου. Ένας πολίτης είδε αρχικά την οροφή του αυτοκινήτου να εξέχει από το νερό, ενώ το ΙΧ μετακινούταν μέσα στο κανάλι εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο, με σκοπό να ξεκινήσουν οι έρευνες. Δύτες βούτηξαν στη θάλασσα και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντόπισαν ούτε οδηγό, ούτε άλλο άτομο εντός του οχήματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο στη θαλάσσια περιοχή, όσο και περιμετρικά του σημείου.

Πηγή: korinthostv