Μυστήριο εγείρει η πτώση ανήλικης από τη Διώρυγα της Κορίνθου το βράδυ της Τετάρτης (06/05).

Περαστικός είχε εντοπίσει νωρίτερα την 15χρονη να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι αρμόδιες Αρχές που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν το κορίτσι να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο.

Η 15χρονη, ακολουθώντας τις οδηγίες του Λιμενικού, κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας.

Εκεί, οι αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου, τραυματισμένη στην πλάτη.

Ο λόγος που η 15χρονη έπεσε από την Διώρυγα παραμένει ακόμη αναπάντητος.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Την Τετάρτη το βράδυ (περίπου στις 21:30) 15χρονη βρέθηκε μέσα στο νερό στη διώρυγα της Κορίνθου, προς την περιοχή των Ισθμίων, πέφτοντας από τα βράχια ύψους περίπου 50 μέτρων.

Κολύμπησε και βγήκε μόνη της στη στεριά. Την παρέλαβε ασθενοφόρο προκειμένου να γίνουν ιατρικές εξετάσεις αλλά είναι καλά στην υγεία της. Την προανάκριση έχει αναλάβει η υπηρεσία μας…».