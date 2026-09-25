Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Για όγδοη μέρα συνεχίζει να σαρώνει το Άλσος Γαλατσίου η ομάδα «Αnubis Coldcase K9 Team» με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και με συνεργείο εντοπισμού πειστηρίων στο πλαίσιο έρευνας για την εξαφανισμένη Kινέζα μεταφράστρια Γιου Τιγκ.

Έπειτα από εντολή των αστυνομικών Αρχών που διερευνούν την υπόθεση, η ομάδα αναπτύχθηκε στην ευρύτερη περιοχή στις 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες για τη μυστηριώδη αυτή εξαφάνιση έχουν εισέλθει πια σε νέα φάση έπειτα και από τα τελευταία δεδομένα που προέκυψαν.

Όπως έχει ήδη γράψει το Zougla.gr, η «Αnubis» η οποία διαθέτει έμπειρους χειριστές και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους εντοπισμού αγνοουμένων, νεκρών, ανθρωπίνων υπολειμμάτων και βιολογικού υλικού, αναπτύχθηκε αρχικά στο Άλσος Γαλατσίου, εκεί δηλαδή που βρέθηκε κομμένο σε λωρίδες το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα.

Υπό την εποπτεία των αστυνομικών Αρχών, σαρώνουν πιθαμή προς πιθαμή κάθε σημείο με ειδικό συνεργείο εντοπισμού πειστηρίων, το οποίο αποτελείται από έμπειρους χειριστές – συνοδούς σκύλων, καθώς και ομάδες εντοπισμού και περισυλλογής ευρημάτων.

Η διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο, με το προσωπικό της ομάδας να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Οι Αρχές μάλιστα προχωρούν σε αποκλεισμό της περιοχής όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες.

Εισήλθαν στο σπήλαιο Κακαράπη

Οι αστυνομικοί φαίνεται μεταξύ άλλων πως έχουν εστιάσει για κάποιο λόγο την προσοχή τους στη γεωγραφική ζώνη όπου εντοπίστηκε το διαβατήριό της 50χρονης. Το πολύτιμο αυτό εύρημα δείχνει να αποτελεί κομβικό σημείο των ερευνών, στρέφοντας το ενδιαφέρον των κλιμακίων σε μια συγκεκριμένη ακτίνα.

Η κινητοποίηση των είναι πρωτοφανής και αποτυπώνει την αποφασιστικότητα να μην μείνει καμία γωνιά ανεξερεύνητη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο η Anubis, η οποία επιστρατεύτηκε για να συνδράμει στο δύσκολο έργο, με τη συνδρομή ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού, πραγματοποίησε μια εξαιρετικά επικίνδυνη και σχολαστική επιχείρηση, εισχωρώντας στα σκοτεινά άδυτα του σπηλαίου Κακαράπη.

Η κατάβαση στο συγκεκριμένο σπήλαιο, ένα σημείο με ιδιαίτερα δύσβατη μορφολογία και μεγάλο βάθος, επιβεβαιώνει την επιμονή και τη λεπτομέρεια με την οποία διεξάγονται οι έρευνες. Η ομάδα και οι αστυνομικοί χαρτογραφούν και ελέγχουν πιθαμή προς πιθαμή ακόμα και τα πιο αδιάβατα περάσματα, εξαντλώντας κάθε πιθανότητα εντοπισμού κάποιου νέου στοιχείου που θα μπορούσε να ρίξει φως στα αίτια της εξαφάνισης.

Συλλέγουν ευρήματα προς αξιολόγηση

Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας συλλέγουν συνεχώς ευρήματα από το πεδίο προκειμένου να τεθούν υπό επεξεργασία. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς έχει εντοπιστεί. Οι σχετικές πληροφορίες κρατούνται αυστηρά απόρρητες, καθώς αποκλειστικά αρμόδιες για να αξιολογήσουν το υλικό, να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα είναι οι αστυνομικές Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση.

Δεδομένου της συγκεκριμένης συνεργασίας και των στοιχείων που αναζητά η ομάδα αυτή, όπως έχει ήδη γίνει στο παρελθόν σε υποθέσεις που συμμετείχε, δεν αποκλείεται να δούμε τις έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή. Για την ώρα οι δύο πλευρές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, επιλέγοντας τους χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις τοποθετήσεις και περιορίζοντας την πληροφόρηση.

Η στάση αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια λεπτή διαδικασία, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τη συνολική έκβαση της υπόθεσης. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει αυτούς τους τέσσερις μήνες που η 50χρονη δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Το κινητό τηλέφωνο και τα στίγματα

Yπενθυμίζεται πως εκτός από το διαβατήριό της 50χρονης έχει εντοπιστεί το κινητό της τηλέφωνο ενώ έχουν χαρτογραφηθεί σημεία που η συσκευή έδωσε στίγμα.

Σημειώνεται πως ο σύζυγος της Γιου Τινκγ, Βασίλης Καραβασίλης μέσω του συνηγόρου του έχει καταθέσει μήνυση για αρπαγή και δολοφονία της γυναίκας του, έχοντας υποστηρίξει ανοιχτά το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Η αποκαλυπτική συνέντευξη του συζύγου στη «Ζούγκλα»

Yπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες πριν κατατεθεί η μήνυση σε αποκαλυπτική συνέντευξή του στο Zougla.gr, ο σύζυγος της Γιου Τινγκ είχε ρίξει φως στις «γκρίζες» ζώνες των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της συζύγου του.

Όπως προέκυψε, η 50χρονη δεν εργαζόταν μόνο ως μεταφράστρια, αλλά είχε αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συζήτησης ο Βασίλης Καραβασίλης είχε αναφερθεί και σε εμπλοκή της συζύγου του σε υπόθεση αγοραπωλησίας κεντρικού πρατηρίου καυσίμων. Όπως υποστήριξε είχε αναλάβει τη διαχείριση βενζινάδικου προκειμένου να διευκολύνει Κινέζο επενδυτή. Ο σύζυγός της ξεκαθάρισε ότι ήταν από την πρώτη στιγμή αντίθετος με την εμπλοκή της στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις.

Η συνέντευξη που έδωσε ο σύζυγος της Γιου Τινγκ στο Ζougla.gr: