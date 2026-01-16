Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των Αστυνομικών Αρχών προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση του θανάτου του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη.

Η Ζούγκλα αποκάλυψε πρώτη στη 1.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής πως ο 25χρονος του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί από το Μαρούσι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, εντοπίστηκε νεκρός σε οικοδομή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στην οδό Μουσσών 1.

Τη σορό του νεαρού εντόπισε η ομάδα «Anubis K9», έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Ο Γιώργος Κοτσαύτης την ημέρα που εξαφανίστηκε είχε πάρει μαζί το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τον αδελφό του η τελευταία του θέαση ήταν στο Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 8 το πρωί.

Λίγα μέτρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, μπροστά από την οικοδομή, βρέθηκε και το αυτοκίνητό του.

Στην παρακάτω φωτογραφία – ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα η ηλεκτρονική μας εφημερίδα φαίνεται το αυτοκίνητο του Γιώργου Κοτσαύτη παρκαρισμένο έξω από την οικοδομή όπου βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ζοugla.gr, η οικογένεια του Γιώργου απευθύνθηκε στην «Αnubis» το πρωί της Πέμπτης. Στη συνέχεια, η ομάδα αφού μελέτησε τα στοιχεία, άρχισε την έρευνα στην οποία συμμετείχαν 12 στελέχη της καθώς και 9 σκύλοι, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που έχουν την δυνατότητα να εντοπίζουν νεκρούς.

Καθοριστικό ρόλο στην ανεύρεση της σορού έπαιξε ο επικεφαλής ερευνών της ομάδας, Ευάγγελος Αλεξανδρής. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ψηφιακών ερευνών, Νίκο Κρανιδιώτη, κατάφεραν και εντόπισαν περίπου στις 20.30 το βράδυ της ίδιας ημέρας ,έπειτα από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων, το σημείο όπου ο 25χρονος βρέθηκε νεκρός.

Σημειώνεται πως την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, η οικογένειά του είχε ενημερώσει το «Χαμόγελο του Παιδιού», οι Αρχές κινητοποιήθηκαν και εκδόθηκε missing alert.

Εκ πρώτης όψεως Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πως ο θάνατός του άνδρα δεν προκύπτει αρχικά πως είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας, αν και δεν έχει βρεθεί κάποιο σημείωμα στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν όμως πως ακόμα είναι πολύ νωρίς να αποκλειστούν σενάρια.

«Πιθανόν ο θάνατος να προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος, όμως η προανάκριση συνεχίζεται για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για άλλη αιτία», λέει στο Zougla.gr άτομο το οποίο έχει γνώση της υπόθεσης.

Την περίπτωση του ατυχήματος ενισχύει και το γεγονός πως στη συγκεκριμένη οικοδομή η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εδώ και πολλά χρόνια, συχνάζουν άτομα με προβατική συμπεριφορά.

Σχετικά με το εάν ο 25χρονος αντιμετώπιζε κάποια ψυχολογικά προβλήματα, η ίδια πηγή τονίζει πως «υπάρχουν κάποιες ενδείξεις αλλά όχι άμεσες αποδείξεις».

«Υπάρχουν κάποια ψηφιακά στοιχεία σε ηλεκτρονικές συσκευές του 25χρονου που σίγουρα θα διαλευκάνουν σύντομα την υπόθεση», καταλήγει.

«Ειπώθηκαν πράγματα για τον αδελφό μου που δεν είναι αλήθεια»

Ο αδελφός του Γιώργου Κοτσαύτη, Δημήτρης μίλησε αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Μεταξύ άλλων ξεκαθαρίζει πως ακούστηκαν πολλά τις τελευταίες ώρες για τον αδελφό του τα οποία δεν είναι αλήθεια.

«Έχουν ακουστεί πολλά τις τελευταίες ώρες για τον αδελφό μου. Ειπώθηκαν πράγματα φαντασίας. Αλήθεια για τον Γιώργο μπορώ να πω είναι ότι πραγματικά… ούτε στον χειρότερο μου εχθρό. Κανείς να μην το ξαναπεράσει. Δεν ξέρουμε τι έγινε αλλά δεν ξέρουμε και πως θέλουν να τον προβάλουνε προς τα έξω. Όλοι όσοι τον ήξεραν έλεγαν πόσο κρίμα ένα τέτοιο παιδί να καταλήξει με αυτόν τον τρόπο».

