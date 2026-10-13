Μυστήριο παραμένει ο θάνατος μιας 51χρονης γυναίκας που πήγε για αιμοκάθαρση σε κλινική στην Χαλκιδική και έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Περίπου στις 16:15 ενημερώθηκε η Άμεση Δράση από το κέντρο αιμοκάθαρσης για την ασθενή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 51χρονη με σκοπό να την μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σημειώνεται πως η άτυχη γυναίκα είχε εδώ και χρόνια νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και πραγματοποιούσε τρεις φορές την εβδομάδα συνεδρίες αιμοκάθαρσης.

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή

Η νεκροψία – νεκροτομή της 51χρονης ολοκληρώθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα ο θάνατός της αποδίδεται σε πολλαπλές κακώσεις του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης.

Ωστόσο δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου και αναμένεται να διενεργηθούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στη συγκεκριμένη κλινική και διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε νόμιμα και διέθετε τη σχετική άδεια για την διενέργεια αιμοκαθάρσεων.

Πηγή: Thestival