Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση του εμπρησμού των αυτοκινήτων ενός επιχειρηματία στη Λευκίμμη της Κέρκυρας, καθώς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής τα κίνητρα των δυο προφυλακισμένων δραστών, ενώ παράλληλα δεν προκύπτει από την έρευνα ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Από το κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε από τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση του εμπρησμού αναμένεται να προκύψουν σημαντικά στοιχεία για το κίνητρο και τον εντολέα της επίθεσης, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές που διεξάγουν την έρευνα. Η τηλεφωνική συσκευή έχει ήδη αποσταλεί στα εξειδικευμένα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΓΑΔΑ, στην Αθήνα, προκειμένου να ανακτηθούν οι σχετικές με την υπόθεση συνομιλίες των δραστών αλλά και τα όποια μηνύματα ακόμη και αν έχουν διαγραφεί.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται στην Κέρκυρα και αναμένεται να μεταχθούν στο κατάστημα κράτησης Ιωαννίνων.

Ο επιχειρηματίας που έπεσε θύμα του εμπρησμού, οικογενειάρχης και κάτοικος της Λευκίμμης για μία περίπου δεκαετία, δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού, διατηρώντας επιχείρηση και ξενοδοχειακές μονάδες στον Κάβο.

Την περίοδο της επίθεσης οι μονάδες ήταν εκτός λειτουργίας, γεγονός που δυσχεραίνει την εξακρίβωση των κινήτρων των δύο κατηγορούμενων. Παράλληλα, ο πιθανός συσχετισμός της εν λόγω υπόθεσης με άλλον εμπρησμό στην Καβάλα, στον οποίο φέρονται να εμπλέκονται οι ίδιοι, παραπέμπει σε διαφορετικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, η υπόθεση επί του παρόντος δεν αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ούτε σε δραστηριότητες της νύχτας.

Η έρευνα προβληματίζει τις αστυνομικές αρχές, καθώς η στάση των δραστών μετά την πράξη τους χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη χαλαρότητα. Σύμφωνα με νομικές πηγές, δεν επιχείρησαν να αποχωρήσουν άμεσα από το νησί, αλλά παρέμειναν στην πόλη, διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο και επιχείρησαν να αναχωρήσουν την επομένη.

Ωστόσο συνελήφθησαν όταν το όχημά τους ταυτοποιήθηκε από κάμερες της περιοχής.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν έχει καταγγελθεί απόπειρα εκβιασμού ή απειλές σε βάρος των θυμάτων τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Καβάλα, ούτε πριν ούτε μετά τα δύο περιστατικά. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμπονται να δικαστούν σε τακτική δικάσιμο για κακουργηματικές πράξεις.

