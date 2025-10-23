Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Σε ανακοπή καρδιάς φαίνεται πως οφείλεται ο θάνατος του 16χρονου κοριτσιού, που κατέρρευσε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από μπαρ στο Γκάζι, μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Χθες αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο μπαρ και κατέσχεσαν ποτά από την κάβα του και βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες που βρίσκονταν στο χώρο και έχουν καταγράψει σκηνές από το μοιραίο βράδυ, που διασκέδαζε εκεί η 16χρονη, λίγο πριν βγει έξω και λιποθυμήσει.

Το χρονικό

Ήταν λίγο πρι τις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η 16χρονη Άννα Μαρία ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε να πάρει αέρα και λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα για «ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18» στο Γκάζι. Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Προηγουμένως το κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε να πάρει αέρα και λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο. Η υπόθεση με την τραγική κατάληξη του ανήλικου κοριτσιού έγινε γνωστή μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την έρευνα της υπόθεσης.

Ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού απευθύνθηκε στην Αστυνομία χθες το απόγευμα και τότε κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη. Η ανήλικη φαίνεται πως πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Τρία ακόμη λιποθυμικά επεισόδια στον ίδιο δρόμο την ίδια νύχτα

Το εξωφρενικό όμως είναι, ότι την ίδια βραδιά το ΕΚΑΒ δέχθηκε άλλες τρεις κλήσεις για ισάριθμα περιστατικά μέθης και λιποθυμίας στην ίδια οδό, που αφορούσαν τρία ενήλικα άτομα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα, με συμπτώματα βαριάς μέθης, ωστόσο βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση από την κωματώδη κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ανήλικο κορίτσι. Όλοι τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο, οι διασώστες δεν γνωρίζουν να πουν εάν όλοι διασκέδαζαν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο. Επίσης ούτε γι’ αυτά τα τρία περιστατικά, ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές.

Εν τω μεταξύ μια πηγή από το ΕΚΑΒ ανέφερε στο iatropedia.gr ότι στη 1:50, ξημερώματα Κυριακής, έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ για ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18 στο Γκάζι. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα, μέσα σε 7 λεπτά. Ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε αναπνοή και σφυγμό. Ξεκίνησαν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) η οποία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τον Ευαγγελισμό. Δυστυχώς, όμως, τελικά το κορίτσι δεν τα κατάφερε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο iatropedia.gr δήλωσε τα εξής: «Οι διασώστες του ΕΚΑΒ την βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το club. Δεν γνωρίζουν σίγουρα αν βγήκε έξω από το συγκεκριμένο κλαμπ ή μεταφέρθηκε εκεί από αλλού. Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», πάντως διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στις 2.32. Ήταν απνοϊκή και άσφυγμη (σ.σ. χωρίς αναπνοή και σφυγμό). Έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, η οποία απέβη άκαρπη. Είναι πιθανή η χρήση ουσιών, πέραν του αλκοόλ, και γι’ αυτό θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις».

Παρέμβαση του Υπουργού Υγείας

Πάντως, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στο Action24, ανέφερε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».