Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Μυστήριο παραμένουν ακόμα τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου.

Ο αυτόχειρας, έπινε τον καφέ του στο μπαρ Deos, όταν ξαφνικά σηκώθηκε από το τραπέζι του, ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό από τον 24ο όροφο. Όπως ήταν φυσικό οι θαμώνες του μπαρ αλλά και οι εργαζόμενοι «πάγωσαν» αντικρύζοντας το αποτρόπαιο σκηνικό, χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.

Στον δρόμο μπροστά από τον πύργο, όπου κατέληξε ο 44χρονος, επικράτησε πανικός, καθώς περαστικοί έγιναν μάρτυρες της πτώσης του.

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Το μυστήριο περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που αυτοκτόνησε, θα γινόταν πατέρας για δεύτερη φορά, καθώς η γυναίκα του αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να φέρει στον κόσμο το παιδί τους.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα στις 19 Μαΐου του 2025, ένας 25χρονος έπεσε επίσης από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων», όπου διασκέδαζε στο εστιατόριο-μπαρ Deos, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 64.