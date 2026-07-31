Απίστευτες σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στην πολυσύχναστη παραλία Marina di Ragusa στη Σικελία, όταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά βρέθηκαν να πλέουν στη θάλασσα και στη συνέχεια να ξεβράζονται στην ακτή, μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων λουόμενων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα μικρό ταχύπλοο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα (τρεις άνδρες με καταγωγή από τη Μάλτα και ένας ανήλικος), έμεινε από καύσιμα σε μικρή απόσταση από την ακτή. Δύο από τους επιβαίνοντες βγήκαν στη στεριά για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν στο σκάφος. Καθώς το ταχύπλοο παρασυρόταν από τα θαλάσσια ρεύματα, ανήσυχοι λουόμενοι ειδοποίησαν την Ακτοφυλακή θεωρώντας ότι το σκάφος βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Βροχή» από χαρτονομίσματα στη θάλασσα

Η τροπή της υπόθεσης άλλαξε δραματικά τη στιγμή που το περιπολικό της Ακτοφυλακής πλησίασε για να προσφέρει βοήθεια. Βλέποντας τις Αρχές να καταφθάνουν, τα άτομα που βρίσκονταν πάνω στο ταχύπλοο πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να πετούν στη θάλασσα δεκάδες δεσμίδες και πακέτα γεμάτα μετρητά.

Τα θαλάσσια ρεύματα μετέφεραν γρήγορα τα πακέτα προς την ακτή. Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες λουόμενοι έσπευσαν να βουτήξουν και να περισυλλέξουν όσα περισσότερα χαρτονομίσματα μπορούσαν. Σύμφωνα με αναφορές των ιταλικών μέσων, τα χρήματα ήταν χωρισμένα σε δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.

Συναγερμός στις Αρχές και συλλήψεις

Στην περιοχή έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, των Καραμπινιέρων και της Οικονομικής Αστυνομίας (Guardia di Finanza). Οι Αρχές απέκλεισαν την παραλία, προχώρησαν σε περισυλλογή των χρημάτων και εντόπισαν άτομα που είχαν προλάβει να κρατήσουν μέρος του ποσού.

Μέχρι στιγμής έχει κατασχεθεί το ποσό των σχεδόν 700.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον χρήματα που χάθηκαν στον βυθό ή κατέληξαν σε χέρια ιδιωτών.

Το ταχύπλοο κατασχέθηκε και ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι, ενώ οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν. Οι ιταλικές Αρχές ερευνούν ενδελεχώς τη σχέση του περιστατικού με κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με δεδομένη τη γειτνίαση της περιοχής με τη Μάλτα.