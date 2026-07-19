Μια περίεργη υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από μια αναπάντεχη ομολογία που έγινε το πρωί του Σαββάτου (18/7).

Ένας 66χρονος άνδρας πέρασε το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος, όχι για να καταγγείλει κάποιο αδίκημα σε βάρος του, αλλά για να παραδοθεί ο ίδιος.

Ο 66χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στους εμβρόντητους αστυνομικούς πώς προχώρησε στον βιασμό της 60χρονης συντρόφου του.

Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, έχασε τον έλεγχο και της επιτέθηκε μέσα στο διαμέρισμά της, όταν εκείνη απέρριψε την ερωτική του προσέγγιση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Μετά την απρόσμενη παραδοχή της ενοχής του, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του άνδρα.

Την ίδια ώρα, σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν ερωτηματικά, καθώς η 60χρονη γυναίκα δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στις Αρχές, προκειμένου να δώσει τη δική της κατάθεση για το συμβάν.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της πρωτόγνωρης αυτής ιστορίας.

Πηγή: voria.gr