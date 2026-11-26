Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) στην Πάτρα, μετά τον εντοπισμό σακούλας με ευρήματα που μοιάζουν με ανθρώπινα οστά σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του pelop.gr, τα οστά εντοπίστηκαν τόσο μέσα όσο και έξω από τον κάδο, ενώ ορισμένα είχαν καταλήξει και στο οδόστρωμα.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν την Αστυνομία, με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Στο πλαίσιο της έρευνας μετέβη και κλιμάκιο της Σήμανσης, το οποίο φωτογράφισε και κατέγραψε τα ευρήματα, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του pelop.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για ανθρώπινα οστά ή για κάποιον ιατρικό σκελετό που απορρίφθηκε στον κάδο. Η προέλευση των ευρημάτων αποτελεί το βασικό ζητούμενο της έρευνας, ενώ αναμένονται οι απαραίτητες εξετάσεις για να δοθούν απαντήσεις.