Μυστηριώδης καταδίωξη με τον εμβολισμό αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής(7/8), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ένα μαύρο αυτοκίνητο καταδίωξε μια λευκή BMW στις 40 Εκκλησιές.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μετά την καταδίωξη τα δύο αυτοκίνητα βγήκαν επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του «ΑΧΕΠΑ».

Εξαιτίας των υψηλών ταχυτήτων η λευκή BMW έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε πάνω σε κολονάκια. Δευτερόλεπτα αργότερα το μαύρο αυτοκίνητο εμβόλισε την BMW εμποδίζοντας τον δρόμο.

Έσπασαν το τζάμι του οδηγού – «Μην κάνεις «μ*****α»

Η επεισοδιακή καταδίωξη όμως δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, λίγα λεπτά μετά, δύο μηχανάκια ντελίβερι έφτασαν στο σημείο. Οι οδηγοί έσπασαν το τζάμι του οδηγού της λευκής BMW, φωνάζοντας «Μην κάνεις «μ*****α».

Το μαύρο αυτοκίνητο που φέρεται να είχε τον ρόλο του… κυνηγού απομακρύνθηκε εγκαίρως όπως και τα δύο μηχανάκια, πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Άμεση Δράση.

Στη συνέχεια κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον οδηγό της λευκής BMW σε κατάσταση σοκ.

«Με κυνηγούσαν»

Ο οδηγός της λευκής BMW φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι τον κυνηγούν, αλλά χωρίς να εξηγήσει τον λόγο.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.