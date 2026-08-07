Σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη, σε ξενώνα στην περιοχή του Μυστρά. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης εξέτασε αποκλειστικά την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, η οποία αφορούσε τις ανακριβείς πληροφορίες που είχε δώσει στους αστυνομικούς, σχετικά με την τύχη του πατέρα του.

Παρότι η Εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την εκτέλεση της ποινής, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης και αποφάσισε την αναστολή της για τρία χρόνια. Έτσι, ο 55χρονος αφέθηκε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αντίθετα, η κατηγορία της απάτης κατ’ εξακολούθηση δεν εκδικάστηκε, καθώς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φερόμενης οικονομικής ζημίας. Κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης αποτελεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, καθώς από αυτόν θα εξαρτηθεί και το διάστημα κατά το οποίο φέρεται να συνεχίστηκε η καταβολή και είσπραξη των συντάξεών του.

Η ιατροδικαστική και η απολογία

Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία αναμένεται να προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο δεν προχώρησε στην εξέταση της ουσίας της συγκεκριμένης κατηγορίας, η οποία θα κριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Κατά την απολογία του, ο 55χρονος αρνήθηκε ότι ενήργησε με οικονομικό όφελος ως κίνητρο. Όπως υποστήριξε, η απόφασή του να διατηρήσει τη σορό του πατέρα του στην κατάψυξη οφειλόταν στην αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλειά του.

«Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι’ αυτό τον έβαλα στην κατάψυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ οι Δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της καταβολής των συντάξεων μετά τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από αστυνομική έρευνα για την εξαφάνιση του ηλικιωμένου. Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στον 55χρονο και, κατά την έρευνα σε κλειστό ξενοδοχείο, εντόπισαν τη σορό του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη. Προηγουμένως, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι ο πατέρας του βρισκόταν στην Αθήνα, ισχυρισμός που διαψεύστηκε από την αδελφή του, η οποία διαμένει στην πρωτεύουσα.