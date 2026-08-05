Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την αποκάλυψη της αλήθειας γύρω από την σοκαριστική υπόθεση εντοπισμού ενός 90χρονου άνδρα νεκρού μέσα σε καταψύκτη, στο υπόγειο ξενοδοχείου που διατηρούσε ο γιος του στον Μυστρά Λακωνίας.

Το πρωτοφανές περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα ενδεχόμενα, εστιάζοντας στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ηλικιωμένος, καθώς και στους λόγους για τους οποίους η σορός του παρέμεινε κρυμμένη.

Οι αντιφάσεις και οι υποψίες

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνεχείς αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο 55χρονος γιος του κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του ενίσχυσαν τις υποψίες της Αστυνομίας, που προχώρησαν στην σύλληψή του. Ο ίδιος υποστήριξε αρχικά ότι ο πατέρας του βρισκόταν στην Καισαριανή, ενώ στην δεύτερη κατάθεσή του παραδέχτηκε πως είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια και έκτοτε τον κρατούσε κλειδωμένο στον καταψύκτη.

Όμως μαρτυρίες γειτόνων και συγχωριανών, αναφέρουν ότι είχαν τουλάχιστον πέντε χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την σορό στον καταψύκτη που βρίσκεται στο υπόγειο του ξενοδοχειου, που διατηρούσε ο 55χρονος στον Μυστρά. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον. Μάλιστα, πάνω από τον καταψύκτη υπήρχαν βαριά ξύλα για να στεγανοποιούν απόλυτα το καπάκι και να μην υπάρχουν απώλειες στην ψύξη.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα λύσει τον γρίφο

Το πλέον καθοριστικό στοιχείο που θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας είναι η ιατροδικαστική έκθεση. Ο ιατροδικαστής καλείται να απαντήσει σε δύο κρίσιμα ερωτήματα:

Τα αίτια θανάτου: Εάν ο 90χρονος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια και ακολούθησε η απόκρυψη της σορού, ή εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο χρόνος θανάτου: Ο ακριβής προσδιορισμός του πότε επήλθε ο θάνατος, διαδικασία που δυσχεραίνεται λόγω της παραμονής της σορού στον καταψύκτη.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη συμπληρωματικών καταθέσεων, αναμένοντας τα επίσημα πορίσματα που θα καθορίσουν την ποινική μεταχείριση του 55χρονου που έχει συλληφθεί.