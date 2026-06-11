Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, όταν αεροσκάφος τύπου PZL της 359 Μοίρας Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (359 ΜΑΕΔΥ) ενεπλάκη σε ατύχημα κατά τη διαδικασία προσγείωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος κατέληξε με τη μύτη στον διάδρομο, έπειτα από δυσλειτουργία του συστήματος πέδησης.

Βλάβη στα φρένα κατά την επιστροφή από περιπολία

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος επέστρεφε από αποστολή περιπολίας. Κατά την προσγείωση, τα φρένα φέρεται να μην ανταποκρίθηκαν, με αποτέλεσμα ο χειριστής να χάσει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου κατά την επιβράδυνση. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην πρόσκρουση του αεροσκάφους με το εμπρόσθιο τμήμα του στον διάδρομο προσγείωσης.

Σώος ο πιλότος – Σε εξέλιξη οι διαδικασίες απομάκρυνσης

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, ο πιλότος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ δρομολογείται η απομάκρυνση του αεροσκάφους από τον διάδρομο, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.

Τα ακριβή αίτια της βλάβης αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες στρατιωτικές και αεροπορικές αρχές, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα.

Με πληροφορίες από το LesvosVoice.gr