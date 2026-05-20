Σε απόγνωση βρίσκεται η πλειοψηφία των κατοίκων της Μυτιλήνης μετά και την παραλαβή των νέων λογαριασμών ύδρευσης, όπου διαπίστωσαν μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με τα όσα πλήρωναν μέχρι και πριν λίγους μήνες.

Κάτοικος της πόλης, επικοινώνησε με τη «Ζούγκλα» όπου και κατήγγειλε πως με την αντικατάσταση των παλαιών αναλογικών υδρόμετρων μέτρησης με νέα ψηφιακής τεχνολογίας, διαπίστωσε λαμβάνοντας τον λογαριασμό του, μεγάλη αυξητική διαφορά στο ποσό.

Συγκεκριμένα ο κάτοικος ανάφερε πως ενώ στη δική του περίπτωση το ποσό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο αυξητικά, σε άλλους λογαριασμούς έχει διπλασιαστεί ακόμη και τριπλασιαστεί.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η μεγάλη αύξηση οφείλεται στα νέα ψηφιακά υδρόμετρα που τοποθέτησε ο Δήμος Μυτιλήνης, λέγοντας μας χαρακτηριστικά στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η «Ζούγκλα» μαζί του, ότι διαπίστωσε πως ενώ όλες οι βρύσες εντός σπιτιού ήταν κλειστές το υδρόμετρο συνέχιζε να «τρέχει» δείχνοντας ότι υπάρχει κατανάλωση.

Ενδεικτικοί είναι οι δύο λογαριασμοί που μας έστειλε ο ίδιος, όπου αποτυπώνεται η διαφορά μεταξύ του προηγούμενου λογαριασμού και το τελευταίου:

Τι υποστηρίζει ο Δήμος Μυτιλήνης

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, Παναγιώτης Βάλεσης, υποστήριξε ότι τα νέα υδρόμετρα είναι σημαντικά πιο ευαίσθητα και τεχνολογικά εξελιγμένα σε σχέση με τα παλαιότερα μοντέλα. Όπως ανέφερε, έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν ακόμη και τις ελάχιστες διαρροές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν γίνονταν αντιληπτές από τα προηγούμενης γενιάς συστήματα.

Παράλληλα, είπε ότι η καθυστέρηση στην έκδοση των λογαριασμών συνδέεται με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων υδρομέτρων σε διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης. Η μετάβαση αυτή, όπως σημείωσε, οδήγησε σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καταγραφής της κατανάλωσης από το συνηθισμένο, γεγονός που αποτυπώθηκε σε αυξημένα ποσά στους πρώτους λογαριασμούς που εκδόθηκαν.

Παρά τις διευκρινίσεις της διοίκησης της ΔΕΥΑΛ, το ζήτημα φαίνεται πως θα συνεχίσει να απασχολεί την τοπική κοινωνία το επόμενο διάστημα, καθώς αρκετοί καταναλωτές ζητούν σαφείς απαντήσεις για τις αυξημένες χρεώσεις και επιμένουν στην ανάγκη αναλυτικής εξέτασης των περιπτώσεων όπου καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις.