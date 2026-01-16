Αθώους έκρινε απόψε, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου και τους 24 κατηγορουμένους (Έλληνες και αλλοδαπούς) που την περίοδο της προσφυγικής κρίσης (2015 – 2018) δρούσαν στη Λέσβο μέσω της οργάνωσης ERCI διασώζοντας εισερχόμενους τότε στη χώρα. Η υπόθεση εκκρεμούσε επί μια επταετία και είχε προκαλέσει δημόσιο έντονο διάλογο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αφού κατηγορούμενοι μεταξύ των άλλων ήταν γνωστοί διασώστες μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, όπως η Σάρα Μαρντίνι, ο Σον Μπίντερ και ο Νάσος Καρακίτσος.

Οι κατηγορούμενοι εθελοντές και εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων αντιμετώπιζαν σοβαρές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος όπως:

– συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

– διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

– και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που ταυτίστηκε με την ανάλογη πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας, η δραστηριότητα της ERCI εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στη Λέσβο εκείνη την περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: stonisi.gr