Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί του Σαββάτου ένας εργαζόμενος στη Μυτιλήνη, ο οποίος έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών σε σπίτι.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr, ο 45χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος ζούσε εδώ και πολλά στη Λέσβο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, έκανε κάποιες εργασίες σε στέγη σπιτιού στην περιοχή του αεροδρομίου όταν έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Ο εκλιπών εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης, ενώ εκτελούσε και δεύτερη εργασία —αυτή κατά την οποία έχασε τη ζωή του— προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Το Εργατικό Κέντρο Μυτιλήνης εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το δυστύχημα και καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Σαπφούς.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο τονίζει ότι «οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής αναγκάζουν χιλιάδες εργαζόμενους να κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά». Επιπλέον, υπογραμμίζει πως «ο τραγικός θάνατος φέρνει στο φως την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς», αποδίδοντας ευθύνες στην πολιτική «αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων».

Επιμέλεια: A.A.