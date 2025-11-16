Σοκ στην τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης προκάλεσε εργατικό δυστύχημα, με θύμα έναν 44χρονο εργάτη που έπεσε από την στέγη οικοδομής με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 44χρονος ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία ως «Μάριος» καθώς εργαζόταν για πολλά χρόνια στο νησί στον χώρο της εστίασης αλλά και ως οικοδόμος. Ήταν αγαπητό πρόσωπο ενώ πέρσι τον Σεπτέμβριο είχε βουτήξει στα νερά του λιμανιού της Μυτιλήνης διασώζοντας από πνιγμό 71χρονη γυναίκα.

Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο διοργανώνει σήμερα Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σαπφούς.

Πηγή: lesvosnews.net

Επιμέλεια : Δημήτρης Κουμουρτζής