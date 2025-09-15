Ένα σοβαρό περιστατικό βίας και έντασης σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Μυτιλήνη, με εμπλεκόμενο έναν 30χρονο άνδρα και αστυνομικούς.

To περιστατικό έφερε χθες στη δημοσιότητα το Lesvosnews.net.

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο άνδρας, που φερόταν να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, συνελήφθη μετά από διαπληκτισμό έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπέστη σοβαρά τραύματα κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Από την πλευρά της, η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου υποστηρίζει ότι ο συλληφθείς επιτέθηκε και απείλησε αστυνομικούς.

Παράλληλα, σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης και το βιντεοληπτικό υλικό θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση από την Αστυνομική Δ/νση Λέσβου:

Συνελήφθη, χθες (14-09-2025), πρώτες πρωινές ώρες στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, ημεδαπός (30χρονος), κατηγορούμενος για τα αδικήματα της διατάραξης λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας, της πρόκλησης φθορών σε αστυνομικό κατάστημα, της βίας κατά υπαλλήλων, της απείθειας, της εξύβρισης, της απειλής, καθώς και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος συλληφθείς, μετέβηκε πρώτες πρωινές ώρες χθες σε αστυνομικό κατάστημα στη Μυτιλήνη και με ενέργειές του διατάραξε την ομαλή λειτουργία αστυνομικής υπηρεσίας, ενώ προκάλεσε και φθορές σε χώρο γραφείου.

Κατά την παραμονή του στο αστυνομικό κατάστημα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών που κλήθηκαν να χειριστούν το περιστατικό, τους εξύβρισε, τους απείλησε, αποπειράθηκε να χτυπήσει με καρέκλα έναν εξ’ αυτών, ενώ ακολούθως χτύπησε αστυνομικό με γροθιές στο πρόσωπο, και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Κατά την ερευνητική διαδικασία προέκυψε ότι, είχε προηγηθεί η εμπλοκή του 30χρονου σε έκνομες ενέργειες, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη, όπου εξύβριζε διερχόμενους πολίτες και προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα.

Αυτοτελής ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίσθηκε μετά από σχετική καταγγελία και σε βάρος εμπλεκομένων στην υπόθεση αστυνομικών, για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Το προανακριτικό έργο για τις υποθέσεις αυτές διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης, ενώ βιντεοληπτικό υλικό με τα περιστατικά θα συνυποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: Lesvosnews.net