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Σε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης προχωρά σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου (ΟΑΣΛ).
Η διαμαρτυρία διοργανώνεται με αφορμή την κλήση σε κατάθεση κτηνοτρόφων και συνδικαλιστών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις και τον αποκλεισμό του λιμανιού, διεκδικώντας μέτρα επιβίωσης απέναντι στην καταστροφική επιδημία του αφθώδους πυρετού που πλήττει τις εκτροφές του νησιού.
Η Ομοσπονδία καταγγέλλει προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων και θέτει επιτακτικά σειρά αιτημάτων για την αποζημίωση των παραγωγών και τη θωράκιση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Διώξεις συνδικαλιστών και αντιδράσεις
Η κινητοποίηση πραγματοποιείται καθώς κτηνοτρόφοι και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος εκλήθησαν να καταθέσουν για τη συμμετοχή τους στον αποκλεισμό του Λιμανιού της Μυτιλήνης το προηγούμενο διάστημα, όταν διεκδικούσαν άμεσα μέτρα προστασίας της περιουσίας τους.
Η Ομοσπονδία στηρίζει ανοιχτά τους διωκόμενους, τονίζοντας χαρακτηριστικά:
«Στα πρόσωπα του προέδρου, του γραμματέα της ΟΑΣΛ και των άλλων συνδικαλιστών συναδέλφων μας, που κατηγορούνται γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν, κατηγορείται ο κάθε βιοπαλαιστής αγρότης – κτηνοτρόφος που προσπαθεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και να σώσει το βιός του».
Τα 9 βασικά αιτήματα των κτηνοτρόφων
Με φόντο τις κλειστές εκτροφές, την καραντίνα και τη διακοπή λειτουργίας των σφαγείων, η ΟΑΣΛ διεκδικεί άμεσες λύσεις από την Πολιτεία για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στο νησί:
- Πλήρης αποζημίωση & ανασύσταση: Άμεση και 100% αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, καθώς και πλήρη κάλυψη μέχρι την οριστική ανασύσταση των κοπαδιών.
- Αναπλήρωση εισοδήματος: Κάλυψη των οικονομικών απωλειών λόγω καραντίνας και αποζημίωση για τα αμνοερίφια που παρέμειναν αδιάθετα εξαιτίας του λουκέτου στα σφαγεία.
- Διαφάνεια στο γάλα: Πλήρης ενημέρωση για την πορεία των αποζημιώσεων του γάλακτος, είτε αυτό παραδόθηκε σε τυροκομεία είτε οδηγείται στην καταστροφή.
- Επιδότηση ζωοτροφών & απολυμάνσεις: Πλήρης επιδότηση στις ζωοτροφές και υποχρεωτικές 24ωρες απολυμάνσεις στο λιμάνι και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου με ευθύνη του κράτους και της Περιφέρειας.
- Στελέχωση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας: Άμεσες προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η υποστελέχωση είναι η κύρια αιτία που άνοιξε την πόρτα στη νόσο και κρατά τα σφαγεία κλειστά.
- Οικονομικό «πάγωμα»: Αναστολή όλων των οφειλών σε τράπεζες, εφορία και προμηθευτές ζωοτροφών για όσο διαρκεί η καραντίνα, με ταυτόχρονη κάλυψη των εισφορών σε ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ από το κράτος.
- Επιστημονικός εμβολιασμός: Εφαρμογή σχεδίου εμβολιασμού από τις κρατικές υπηρεσίες με πλήρη κάλυψη τυχόν επιπτώσεων από την Πολιτεία.
- Stop στην ποινικοποίηση: Να σταματήσουν αμέσως οι δικαστικές και αστυνομικές διώξεις σε βάρος των αγωνιζόμενων κτηνοτρόφων.