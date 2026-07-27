Σε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης προχωρά σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου (ΟΑΣΛ).

Η διαμαρτυρία διοργανώνεται με αφορμή την κλήση σε κατάθεση κτηνοτρόφων και συνδικαλιστών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις και τον αποκλεισμό του λιμανιού, διεκδικώντας μέτρα επιβίωσης απέναντι στην καταστροφική επιδημία του αφθώδους πυρετού που πλήττει τις εκτροφές του νησιού.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων και θέτει επιτακτικά σειρά αιτημάτων για την αποζημίωση των παραγωγών και τη θωράκιση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Διώξεις συνδικαλιστών και αντιδράσεις

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται καθώς κτηνοτρόφοι και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος εκλήθησαν να καταθέσουν για τη συμμετοχή τους στον αποκλεισμό του Λιμανιού της Μυτιλήνης το προηγούμενο διάστημα, όταν διεκδικούσαν άμεσα μέτρα προστασίας της περιουσίας τους.

Η Ομοσπονδία στηρίζει ανοιχτά τους διωκόμενους, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Στα πρόσωπα του προέδρου, του γραμματέα της ΟΑΣΛ και των άλλων συνδικαλιστών συναδέλφων μας, που κατηγορούνται γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν, κατηγορείται ο κάθε βιοπαλαιστής αγρότης – κτηνοτρόφος που προσπαθεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και να σώσει το βιός του».

Τα 9 βασικά αιτήματα των κτηνοτρόφων

Με φόντο τις κλειστές εκτροφές, την καραντίνα και τη διακοπή λειτουργίας των σφαγείων, η ΟΑΣΛ διεκδικεί άμεσες λύσεις από την Πολιτεία για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στο νησί: