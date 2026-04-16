Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων για τους κτηνοτρόφους στη Λέσβο σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, με τους διαμαρτυρόμενους για τις επιπτώσεις στην οικονομία του νησιού από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού να έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης.

Οι κτηνοτρόφοι αποτρέπουν την αποβίβαση από τα πλοία φορτηγών αυτοκινήτων, πολλά από τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, κυρίως τρόφιμα.

Επιτρέπουν, όμως, την αποβίβαση και την επιβίβαση επιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων, όπως έγινε σήμερα κατά την άφιξη και αναχώρηση του πλοίου της λεγόμενης «άγονης γραμμής» του ανατολικού Αιγαίου, «Blue Star Patmos», και επαναλήφθηκε στις 10:00 κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, «Νήσος Σάμος».

Σήμερα η πόλη της Μυτιλήνης θυμίζει νεκρή πόλη, με δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα να είναι κλειστά μετά από σχετικές απεργιακές αποφάσεις των τοπικών φορέων.

Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει προγραμματιστεί για τις 11:00. Σύμφωνα ανακοίνωση των διαδηλωτών, θα κινηθούν προς το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιστρέφουν στον Πειραιά οι νταλίκες – Μπλόκο στο λιμάνι, εγκλωβίστηκαν 42 φορτηγά στο Blue Star Patmos

Το πρωί της Τετάρτης, κατά την άφιξη του πλοίου Blue Star Patmos από τη γραμμή Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, οι συγκεντρωμένοι κτηνοτρόφοι που έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του λιμανιού δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών οχημάτων που μετέφεραν εμπορεύματα, ανάμεσά τους και ευπαθή προϊόντα. Αντίθετα, επετράπη η αποβίβαση επιβατών, Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και οχημάτων που μετέφεραν υλικά για τον στρατό και φαρμακευτικά είδη.

Ως αποτέλεσμα, συνολικά 42 φορτηγά αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο παρέμειναν εντός του πλοίου, χωρίς να είναι δυνατή η εκφόρτωσή τους στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης ήταν έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς δεν ήταν σαφές εάν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο απογευματινό δρομολόγιο.

Πηγή: Lesvosnews