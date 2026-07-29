Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι δασική και καλλιεργημένη με ελιές έκταση.

Το μεγαλύτερο τους εμπόδιο είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με ριπές ανέμου που μερικές φορές ξεπερνά τα οκτώ μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών ή δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη.

Με το πρώτο φως της ημέρας τα δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα και τα ελικόπτερα θα αναλάβουν ξανά δράση με την ελπίδα της κατάσβεσης.