Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει ο 37χρονος Τούρκος διακινητής, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα (Τετάρτη) για το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ανοιχτά της Μυτιλήνης.

Η μοιραία σύγκρουση της λέμβου με σκάφος του Λιμενικού στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ένα βρέφος.

Τι ομολόγησε ο 37χρονος

Ο 37χρονος, που είχε τραυματιστεί και ο ίδιος κατά τη σύγκρουση, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η νοσηλεία του.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως είχε συμφωνήσει με κύκλωμα διακινητών στα τουρκικά παράλια να μεταφέρει τους πρόσφυγες από το Δικελί στη Μυτιλήνη, με την υπόσχεση ότι θα λάμβανε αμοιβή 6.000 ευρώ κατά την επιστροφή του.

Όπως ισχυρίστηκε, πανικοβλήθηκε στη θέα του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, προκάλεσε τη σύγκρουση.

Το βαρύτατο κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο που τον βαραίνει είναι βαρύτατο, καθώς περιλαμβάνει κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου, ανθρωποκτονία με δόλο και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Επιπλέον, διώκεται για τα πλημμελήματα της πρόκλησης φθορών στο σκάφος του Λιμενικού και της παρακώλυσης συγκοινωνιών.