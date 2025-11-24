Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα Δευτέρα η μεγάλη νυχτερινή Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΒΕΛΛΕΡΟΦΩΝ – 25» στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις της 98 ΑΔΤΕ (Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής).

Η άσκηση θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Νοεμβρίου και πραγματοποιείται καθημερινά στο Πεδίο Ασκήσεων Καμένου Δάσους, στη Λέσβο.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι στρατιωτικές δυνάμεις εκτελούν πυρά ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς, προσομοιώνοντας συνθήκες πραγματικής μάχης.

Πιο συγκεκριμένα, οι στρατιωτικές μονάδες αντιμετωπίζουν συμβολικά τη «Χίμαιρα», μια προσομοιωμένη απειλή που αντιπροσωπεύει τις δυσκολίες σε πραγματικές συνθήκες μάχης, δείχνοντας την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν πολλαπλές απειλές ταυτόχρονα ακόμα και υπό το πέπλο της νύχτας.

Η εκτέλεση των ασκήσεων αυτών καθιστά επικίνδυνη ολόκληρη την περιοχή του Καμένου Δάσους, από το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Αγίου Δημητρίου έως τα Μεταλλεία, καθώς και από την είσοδο επί της επαρχιακής οδού Μυτιλήνης – Καλλονής μέχρι τη Μεγάλη Λίμνη.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η παραμονή και η διέλευση προσωπικού και οχημάτων στην περιοχή κατά το διάστημα της άσκησης είναι απαγορευτική, για την αποφυγή ατυχημάτων.

Η νυχτερινή άσκηση «ΒΕΛΛΕΡΟΦΩΝ – 25» αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές στρατιωτικές ασκήσεις της χρονιάς, με στόχο την εκπαίδευση και ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας στρατού και πολιτών για τη διασφάλιση της ασφάλειας.

Η 98 ΑΔΤΕ, διοικητής της οποίας είναι ο Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, έχει ήδη καλέσει τους πολίτες να συνεργαστούν και να παραμείνουν μακριά από την επικίνδυνη ζώνη, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της άσκησης.

Σημειώνεται πως την άσκηση εποπτεύει η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, διοικητής της οποίας είναι ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής.