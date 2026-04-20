Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη κλιμακώνονται, με τον αποκλεισμό φορτηγών στο λιμάνι να προκαλεί σοβαρές ελλείψεις στην τοπική αγορά. Τα σούπερ μάρκετ της Λέσβου εμφανίζουν ήδη σημαντικά κενά σε βασικά προϊόντα, καθώς τα ράφια με κρέατα και οπωρολαχανικά, έχουν σχεδόν αδειάσει. Το κοτόπουλο έχει εξαντληθεί πλήρως, ενώ περιορισμένα είναι και τα αποθέματα χοιρινού, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των καταναλωτών και των επαγγελματιών, σε ένα νησί που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ακτοπλοϊκή τροφοδοσία.



Την ίδια ώρα, το λιμάνι της Μυτιλήνης παραμένει αποκλεισμένο, με τους κτηνοτρόφους να εμποδίζουν την έξοδο φορτηγών από τα πλοία τόσο στο εμπορικό, όσο και στο επιβατικό τμήμα. Αν η κατάσταση συνεχιστεί, οι ελλείψεις αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας συνθήκες «ασφυξίας», στην ήδη επιβαρυμένη τοπική οικονομία.

Ένα επιπλέον «αγκάθι» σε αυτήν την κατάσταση, είναι τα κλειστά τυροκομεία του νησιού για επίσης περίπου έναν μήνα, καθώς η αδυναμία μεταφοράς προϊόντων και η έλλειψη σαφούς πλαισίου λειτουργίας έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε αδιέξοδο. Οι παραγωγοί τονίζουν ότι χωρίς άνοιγμα του λιμανιού δεν μπορεί να υπάρξει διάθεση προϊόντων, ενώ η παραλαβή γάλακτος παραμένει προβληματική, λόγω απουσίας οδηγιών. Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες για τις αποζημιώσεις, με τους ίδιους να υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν ή καθυστερούν.

Η κρίση συνδέεται άμεσα με την έξαρση του αφθώδους πυρετού, καθώς από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου έχουν επιβεβαιωθεί δεκάδες κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες της Λέσβου. Οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται ανυποχώρητοι, απορρίπτοντας τις προτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως ανεπαρκείς. Αν και προβλέπεται η απορρόφηση γάλακτος από τοπικά τυροκομεία υπό όρους, η διάθεση ώριμων τυριών με αυστηρούς περιορισμούς και η ενίσχυση με κτηνιατρικό προσωπικό, τα μέτρα αυτά δεν φαίνεται να εκτονώνουν την ένταση.



Στον Μεσότοπο, οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του χωριού, ζητώντας άμεσο εμβολιασμό των ζώων και σαφές χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων, ενώ αντιδρούν έντονα στο ενδεχόμενο θανάτωσης ζωικού κεφαλαίου.

Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου δοθεί ουσιαστική λύση, υπογραμμίζοντας το οικονομικό και συναισθηματικό βάρος της απώλειας των ζώων τους.

Η συνολική εικόνα στο νησί αποτυπώνει μια βαθιά κρίση που επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την πρωτογενή παραγωγή έως τη διάθεση των προϊόντων την αγορά, με τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους, να βρίσκονται σε απόγνωση και την τοπική κοινωνία αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις αλλά και με το αίσθημα αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα.